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    Серия А. «Интер» победил «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» и другие результаты

    «Милан» не смог победить «Дженоа» на ее поле. Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основе и провел 85 минут.

    «Интер» оказался сильнее «Наполи». «Сампдория» Клаудио Раньери обыграла в гостях «Верону».

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Дженоа – Милан – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дестро, 47; 1:1 – Калабрия, 52; 2:1 – Дестро, 60; 2:2 – Калулу, 83.

    Верона – Сампдория – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Экдаль, 41; 0:2 – Верре, 54; 1:2 – Цаканьи, 70 (с пенальти).

    Удаления: Барак, 90+4 – нет.

    Интер – Наполи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лукаку, 71 (с пенальти).

    Удаления: нет – Инсинье, 72.

    Парма – Кальяри – 0:0

    Специя – Болонья – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нзола, 19; 2:0 – Нзола, 63; 2:1 – Домингес, 72; 2:2 – Барроу, 90+2.

    Фиорентина – Сассуоло – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Траоре, 13; 1:1 – Влахович, 35 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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