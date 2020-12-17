Серия А. «Интер» победил «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» и другие результаты

«Милан» не смог победить «Дженоа» на ее поле. Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в основе и провел 85 минут.
«Интер» оказался сильнее «Наполи». «Сампдория» Клаудио Раньери обыграла в гостях «Верону».
Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур
Голы: 1:0 – Дестро, 47; 1:1 – Калабрия, 52; 2:1 – Дестро, 60; 2:2 – Калулу, 83.
Верона – Сампдория – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Экдаль, 41; 0:2 – Верре, 54; 1:2 – Цаканьи, 70 (с пенальти).
Удаления: Барак, 90+4 – нет.
Гол: 1:0 – Лукаку, 71 (с пенальти).
Удаления: нет – Инсинье, 72.
Голы: 1:0 – Нзола, 19; 2:0 – Нзола, 63; 2:1 – Домингес, 72; 2:2 – Барроу, 90+2.
Фиорентина – Сассуоло – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Траоре, 13; 1:1 – Влахович, 35 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру