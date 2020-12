Рубен Диаш – лучший игрок «Манчестер Сити» в ноябре

Болельщики «Манчестер Сити» путем голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам ноября.

Первое место занял центральный защитник Рубен Диаш, который опередил двух других игроков обороны Джона Стоунса и Жоау Канселу.

В прошлом месяце 23-летний португалец принял участие в четырех матчах «Сити», в которых было пропущено три гола.

В конце сентября клуб купил Диаша у «Бенфики» за 68 миллионов евро.

