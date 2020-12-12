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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Рубен Диаш – лучший игрок «Манчестер Сити» в ноябре

    Болельщики «Манчестер Сити» путем голосования выбрали лучшего игрока команды по итогам ноября.

    Первое место занял центральный защитник Рубен Диаш, который опередил двух других игроков обороны Джона Стоунса и Жоау Канселу.

    В прошлом месяце 23-летний португалец принял участие в четырех матчах «Сити», в которых было пропущено три гола.

    В конце сентября клуб купил Диаша у «Бенфики» за 68 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    12.12.2020 08:56
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