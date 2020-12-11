Определены все участники 1/16 финала Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21.
По его итогам определились последние участники плей-офф турнира. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.
Вышли с первого места: «Рома», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Тоттенхэм».
Вышли со второго места: «Црвена Звезда», «Мольде», «Янг Бойз», «Славия» (Прага), «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Брага», «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Антверпен», «Вольфсберг».
Команды, занявшие третье место в группе ЛЧ: «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтер», «Аякс», «Краснодар», «Зальцбург», «Динамо» (Киев), «Олимпиакос».
Источник: «Бомбардир»