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    Определены все участники 1/16 финала Лиги Европы

    Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21.

    По его итогам определились последние участники плей-офф турнира. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.

    Вышли с первого места: «Рома», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Тоттенхэм».

    Вышли со второго места: «Црвена Звезда», «Мольде», «Янг Бойз», «Славия» (Прага), «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Брага», «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Антверпен», «Вольфсберг».

    Команды, занявшие третье место в группе ЛЧ: «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтер», «Аякс», «Краснодар», «Зальцбург», «Динамо» (Киев), «Олимпиакос».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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