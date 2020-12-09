Бюджет профессиональных футбольных клубов Казахстана сократят в два раза

В следующем сезоне клубы КПЛ смогут рассчитывать на меньшее количество средств. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.
«Финансирование профессиональных клубов сокращается в два раза. Сэкономленные средства, это порядка 22,2 миллиарда тенге, направляются на массовый спорт плюс к 14,7 миллиарда тенге, которые были выделены на массовый спорт местными исполнительными органами», – сказала Раимкулова.
- Сейчас в Казахстане действуют 98 профессиональных спортивных клубов, их годовой бюджет равен 132 миллионам долларов.
- Последний сезон КПЛ выиграл «Кайрат».
- Общая трансферная стоимость всех игроков КПЛ – 113,6 миллиона евро.
Источник: Sputnik