Бюджет профессиональных футбольных клубов Казахстана сократят в два раза

В следующем сезоне клубы КПЛ смогут рассчитывать на меньшее количество средств. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

«Финансирование профессиональных клубов сокращается в два раза. Сэкономленные средства, это порядка 22,2 миллиарда тенге, направляются на массовый спорт плюс к 14,7 миллиарда тенге, которые были выделены на массовый спорт местными исполнительными органами», – сказала Раимкулова.