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    Бюджет профессиональных футбольных клубов Казахстана сократят в два раза

    В следующем сезоне клубы КПЛ смогут рассчитывать на меньшее количество средств. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

    «Финансирование профессиональных клубов сокращается в два раза. Сэкономленные средства, это порядка 22,2 миллиарда тенге, направляются на массовый спорт плюс к 14,7 миллиарда тенге, которые были выделены на массовый спорт местными исполнительными органами», – сказала Раимкулова.

    • Сейчас в Казахстане действуют 98 профессиональных спортивных клубов, их годовой бюджет равен 132 миллионам долларов.
    • Последний сезон КПЛ выиграл «Кайрат».
    • Общая трансферная стоимость всех игроков КПЛ – 113,6 миллиона евро.

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    Источник: Sputnik

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2249

      AZ 52 минуты назад

      Тоже самое надо давно уже сделать в РПЛ. Клубы не играют, а мучаются за огромные бабки... Разве с такими результатами игроки достойны получать миллионы евро?

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