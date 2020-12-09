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  • Бюджет профессиональных футбольных клубов Казахстана сократят в два раза

Бюджет профессиональных футбольных клубов Казахстана сократят в два раза

9 декабря 2020, 12:33
2

В следующем сезоне клубы КПЛ смогут рассчитывать на меньшее количество средств. Об этом сообщила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

«Финансирование профессиональных клубов сокращается в два раза. Сэкономленные средства, это порядка 22,2 миллиарда тенге, направляются на массовый спорт плюс к 14,7 миллиарда тенге, которые были выделены на массовый спорт местными исполнительными органами», – сказала Раимкулова.

  • Сейчас в Казахстане действуют 98 профессиональных спортивных клубов, их годовой бюджет равен 132 миллионам долларов.
  • Последний сезон КПЛ выиграл «Кайрат».
  • Общая трансферная стоимость всех игроков КПЛ – 113,6 миллиона евро.

Источник: Sputnik
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (2)
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AZ
1607507455
Тоже самое надо давно уже сделать в РПЛ. Клубы не играют, а мучаются за огромные бабки... Разве с такими результатами игроки достойны получать миллионы евро?
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