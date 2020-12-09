Петржела: «Зенит» – самая слабая команда Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление команды в группе Лиги чемпионов. Второй сезон подряд россияне финишировали последними.

«Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

Можно хоть десять лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», – сказал чех.