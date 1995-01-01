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    Петржела: «Зенит» – самая слабая команда Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление команды в группе Лиги чемпионов. Второй сезон подряд россияне финишировали последними.

    «Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

    Можно хоть десять лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

    Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», – сказал чех.

    • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1806

      ААМ 31 минуту назад

      Чья бы корова мычала. При тебе тоже выступали примерно так. Ты даже ЧР ни разу не выиграл. И не самая слабая, а одна из самых слабых команд, но и этому не стоит радоваться.

      0
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      Рейтинг: +1460

      Nevsky_RU > ААМ 12 минут назад

      Как можно сравнивать результаты Семака и Петржелы в РПЛ? И уж тем более в еврокубках. Составы по стоимости и уровню совершенно разные. Да даже тренировочная база была в другом состоянии. Тогда Газпром еще не вкладывал астрономические суммы в команду.
      Как у тренера у Семака гораздо больше возможностей. РПЛ он просто обязан брать. И это очевидно.
      Так что сравнение их результатов крайне не корректное. Петржела выжимал максимум из сопливых дублёров и так себе легионеров. У Семака же сильнейший состав в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +113

      Нам не нужен такой футбол 41 минуту назад

      Золотые слова

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1247

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Плохо грязным бомжам без своих судеек в Европе.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9447

      paracetamol 1 час назад

      А ты бы заткнулся! Зато в России чемпион, а быки и Лохи - где-то ближе к вылету!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3800

      Cleaner 1 час назад

      Зенит - это ТОП-клуб в России! За него ТОПят все судьи во внутреннем чемпионате!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4970

      порт 1 час назад

      А Властимил всё смотрю не угомонится, и всё так же напрашивается рулевым в Зенит. Может он ещё не знает, о том что казино уже давно прикрыли?

      0
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      Рейтинг: +9447

      paracetamol > порт 1 час назад

      Нахр он нужен. Казино в Питере закрыли, пусть на Алтай едет, барнаульское Динамо тренировать.

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