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Петржела: «Зенит» – самая слабая команда Лиги чемпионов»

9 декабря 2020, 11:45
20

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление команды в группе Лиги чемпионов. Второй сезон подряд россияне финишировали последними.

«Даже в последней игре «Зенит» не смог порадовать нас. Ждал победы, но они умудрились проиграть полурезервному составу «Боруссии». Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов.

Можно хоть десять лет подряд брать титул в России, но какой в этом толк, если вы позоритесь в еврокубках? Мне непонятно. Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов.

Не могу раздавать советы руководству. Они и без меня разберутся. Но нынешнее положение дел меня не устраивает. На это больно смотреть», – сказал чех.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (20)
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порт
1607503818
А Властимил всё смотрю не угомонится, и всё так же напрашивается рулевым в Зенит. Может он ещё не знает, о том что казино уже давно прикрыли?
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Нам не нужен такой футбол
1607508073
Золотые слова
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zigbert
1607510611
Намек на работу в Зените в качестве ГТ.
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Давид59
1607511538
Горькая правда. Предложи уже что-нибудь дельное. При Медведеве побиты все "рекорды" ЛЧ
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maior-60
1607515536
Не в бровь - а в глаз.
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Валерий2705
1607516009
Правда горька и всё по делу. Кроме того, что руководство клуба "само разберётся" особенно мистер Медведев. К сожалению за последнее 10-ти летие у нас самый некомпетентный президент в купе со слабейшим тренером.
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Дима Цэ
1607516119
Ну так-то мы и без тебя заметили))
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raritet
1607516516
Желание поднять еще бабла понять можно. Но тут нужно осторожнее вести формулировки. Если ты обвиняешь руководство Зенита, то , оно, это руководство даже не подумает дать тебе возможность погрести золотой лопатой. Другое дело , намекнул бы . Да , конечно есть небольшие пробелы, но все поправимо, пока у руля такой команды такие ПРЕКРАСНЫЕ руководители. Нужно только чуть чуть сделать небольшие изменения , а у меня уже есть некоторый план как стать лучшей командой планеты. Нет. Лучше сказать, Вселенной . Шутка. конечно. Но . Как только вчера увидел в составе человека с безумным лицом, ну, думаю, все пропало , если Оздоев в составе, то максимум на ничью можно надеяться, а уж когда выпустили Дзюбу, опять двадцать пять, думаю , все как минимум , проиграем разницей в 2-3 мяча. Все-таки немцы, это вам не болгары. Они рациональны. Если нужно было бы , они прибавили бы и еще. А наши засранцы всегда на максимуме. Когда нужно заключить договор. А вот когда нужно что то сделать, тут уж извините, вчера все все видели.
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Закат ЕдРа
1607519033
Истина!!!!
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Plyash
1607521046
Так они руками играют лучше,чем ногами,вот в чём дело. Капитан научил.
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