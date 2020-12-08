Лига чемпионов. «Зенит» проиграл дома «Боруссии» и завершил турнир с одним очком

«Зенит» проиграл «Боруссии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте хозяев вывел вперед Себастьян Дриусси. На 68-й минуте счет сравнял защитник гостей Лукаш Пищек. Спустя десять минут победу «Боруссии» принес Аксель Витсель.

«Зенит» в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов набрал одно очко.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Зенит (Россия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дриусси, 16; 1:1 – Пищек, 68; 1:2 – Витсель, 79.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Кузяев (Вендел, 60), Дриусси (Дзюба, 60), Малком (Караваев, 79), Азмун.

«Боруссия» Д: Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Беллингем, Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Джан, Азар (Кнауфф, 83), Ройс, Брандт (Рейна, 58).

Предупреждения: Азмун, 10 – нет.

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