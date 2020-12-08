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  • Лига чемпионов. «Зенит» проиграл дома «Боруссии» и завершил турнир с одним очком

Лига чемпионов. «Зенит» проиграл дома «Боруссии» и завершил турнир с одним очком

8 декабря 2020, 22:47
146

«Зенит» проиграл «Боруссии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 16-й минуте хозяев вывел вперед Себастьян Дриусси. На 68-й минуте счет сравнял защитник гостей Лукаш Пищек. Спустя десять минут победу «Боруссии» принес Аксель Витсель.

«Зенит» в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов набрал одно очко.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Зенит (Россия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дриусси, 16; 1:1 – Пищек, 68; 1:2 – Витсель, 79.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Кузяев (Вендел, 60), Дриусси (Дзюба, 60), Малком (Караваев, 79), Азмун.

«Боруссия» Д: Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Беллингем, Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Джан, Азар (Кнауфф, 83), Ройс, Брандт (Рейна, 58).

Предупреждения: Азмун, 10 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д
Комментарии (146)
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maior-60
1607457020
"Великий" клуП из 1 корзины в очередной раз жидко обосрался.
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BRO_football
1607457033
И это очко Дзюбы, которое он засветил в своём недавнем видео
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Бенедиктус
1607457086
Если бы Зенит играл так как ему вылизывали комментаторы Матча, то он в этом сезоне выиграл бы Лигу Чемпионов.
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Yuriysss
1607457164
Грозу Урала опять натянули!!!
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rash1959
1607457199
16-17 летние немецкие мальчуганы прочистили бомжеочко.
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Dobroe Teplo za CSKA
1607457231
бомжи в очко))))
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Viper for CSKA
1607457262
Второй гол Боруссии был классный. Пешком зашли, постояли у штрафной, Витсель ударил, забил. Спокойно и буднично. Отвратно Зенит сыграл с немотивированной Боруссией, которая под конец вообще детей стала выпускать. Зрелище для мазохистов. Вот Брюгге с Лацио шоу выдал. Чуть в меньшинстве в ЛЧ не пролез. Хотя Лацио сам виноват в таком валидоле в последнем туре. Умудрились Зенит два раза в двух матчах не обыграть. Очки потеряли. Куда это вообще годится. Эх...
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JTherry
1607458475
а кто-то ожидал, что бомжи выиграют у Боруссии?)) наглядное пособие, как обосраться и не испачкаться, сегодня-завтра по Матч-ТВ Чердак им "вылижет" задницы... Федун был прав, когда сказал, что "зенит огребет в ЛЧ"... и кстати, набрали всего 1 очко из 18))
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KPCC-SPB
1607459683
Реально стыдно, семак остался с очком в ЛЧ, просто позорище
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Алекс636363
1607462534
худший результат в лиге чемпионов за последние 18 лет. хуже выступил только спартак в 2002 году - ноль очков и разница 1-18. в 2007 году с одним очком финишировал цска, но там разница мячей была 7-14 против нынешних 4-13 у зенита. но спартак и цска закончили чемпионат на 3 местах, а зенит может стать чемпионом. в таком случае это будет самый позорный чемпион россии и ссср за всю историю еврокубков. ну просто нулевая эффективность самого денежного клуба страны. позорище и дно всего российского футбола. поимели всей европой
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