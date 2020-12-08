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    Лига чемпионов. «Зенит» проиграл дома «Боруссии» и завершил турнир с одним очком

    «Зенит» проиграл «Боруссии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На 16-й минуте хозяев вывел вперед Себастьян Дриусси. На 68-й минуте счет сравнял защитник гостей Лукаш Пищек. Спустя десять минут победу «Боруссии» принес Аксель Витсель.

    «Зенит» в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов набрал одно очко.

    Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

    Зенит (Россия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дриусси, 16; 1:1 – Пищек, 68; 1:2 – Витсель, 79.

    «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Кузяев (Вендел, 60), Дриусси (Дзюба, 60), Малком (Караваев, 79), Азмун.

    «Боруссия» Д: Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Беллингем, Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Джан, Азар (Кнауфф, 83), Ройс, Брандт (Рейна, 58).

    Предупреждения: Азмун, 10 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2020 22:47
    Комментарии168
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    • ...
      Рейтинг: +3214

      solodealer 4 минуты назад

      До игры тут был "прогноз": Радимов: «Ждем победы над «Боруссией». Думаю, «Зенит» выиграет 2:1»
      В общем... послушай Радимова и сделай наоборот!)

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    • ...
      Рейтинг: +3496

      Гавроша 24 минуты назад

      Победа над петербургским "Зенитом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов тяжело далась дортмундской "Боруссии". Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер германской команды Люсьен Фавр.

      "Зенит" во вторник проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче группового этапа. Для петербургской команды данная встреча не имела турнирного значения - "Зенит" досрочно занял последнее место группы F после проигрыша бельгийскому "Брюгге" 3 декабря со счетом 0:3.

      "Победа оказалась трудной. У "Зенита" достаточно укомплектованная команда, играть было всем тяжело. Но мы не должны мечтать о том, чтобы было просто", - цитирует Фавра ТАСС.

      Он добавил, что команда довольна своим положением в турнирной таблице, отметив, что в "Боруссии" много уставших игроков. "Мы вместе сделали это, я поздравляю игроков с этим", - сказал Фавр.

      Главный тренер "Боруссии" также отметил, что команда начала играть лучше и энергичнее во втором тайме. "Это было трудно, мы уже в первом тайме заметили, что "Зенит" очень много контратаковал. Cердар Азмун и Себастьян Дирусси были очень опасными", - добавил Фавр.

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      Рейтинг: +792

      serglider > Гавроша 2 минуты назад

      Всего лишь дань вежливости хозяевам поля и ничего более! Боруссия приехала не в сильнейшем составе, играла сильно не напрягаясь, тем не менее забила ровно столько что бы победить. Если кратко, то Зенит по сути, подарил три очка Боруссии! В который раз, четыре защитника Зенита стоят и смотрят как один нападающий соперника, добивает отскочивший от вратаря мяч)))

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    • ...
      Рейтинг: +3214

      solodealer 38 минут назад

      ...и завершил турнир с одним ПОРВАННЫМ очком...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4461

      playsh > solodealer 31 минуту назад

      ...прорванным очком...и с мозолями на руках...

      4
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      ...
      Рейтинг: +3214

      solodealer > playsh 29 минут назад

      ... на руке...))+

      3
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      ...
      Рейтинг: +4461

      playsh > solodealer 14 минут назад

      Как там у Маяковского,устал правой - дрочи левой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3214

      solodealer > playsh 8 минут назад

      В Зените большинство "футболистов" - одноногие, а дрочуны - ОДНОРУКИЕ!)))+

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3496

      Гавроша 38 минут назад

      За сегодняшний матч не стыдно - хоть и проиграли, но могли выиграть, Зенит играл мощно!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10151

      Persona_non_Grata > Гавроша 14 минут назад

      Хахаха - " ну не шмогла я " )))

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      Рейтинг: +4642

      dinar7777dinar > Гавроша 13 минут назад

      могли не спорю !

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      ...
      Рейтинг: +792

      serglider > Гавроша 13 минут назад

      Семак тренер уровня ФНЛ! При этом стабильно деградирует, как специалист... Керж не имеет опыта игр на высоком уровне... Новые игроки не усилили команду! Тактика высоких забросов на Дзюбу себя не оправдала, квалифицированные команды легко пресекают эти пасы... Удары издали или дриблинг это вообще не про Зенит... остаются пенальти, которые в Европе им на халяву не дают))) Так что результат закономерен!

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      Рейтинг: +4461

      playsh > Гавроша 12 минут назад

      слово синоним,мощно-хуёщно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3214

      solodealer > Гавроша 6 минут назад

      ...хоть и проиграли Боруссии, но могли выиграть ЛЧ!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Алекс636363 52 минуты назад

      худший результат в лиге чемпионов за последние 18 лет. хуже выступил только спартак в 2002 году - ноль очков и разница 1-18. в 2007 году с одним очком финишировал цска, но там разница мячей была 7-14 против нынешних 4-13 у зенита. но спартак и цска закончили чемпионат на 3 местах, а зенит может стать чемпионом. в таком случае это будет самый позорный чемпион россии и ссср за всю историю еврокубков. ну просто нулевая эффективность самого денежного клуба страны. позорище и дно всего российского футбола. поимели всей европой

      5
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    • ...
      Рейтинг: +676

      Литейный04 1 час назад

      опять наши задули, в этот раз дублю Боруссии, гыгыыыы

      ну хоть не 3 : 0, хоть какой-то прогресс, ахах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11805

      alarm 1 час назад

      7 дней, хряки.. 7 дней) и посмотрим потом, как вы будете визжать. гы-гы!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5067

      afw13 > alarm 58 минут назад

      бомби, рыло, бом-бом))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Главное Спартак без ЛЧ > afw13 45 минут назад

      Боми барана, бом-бом.
      =)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5067

      afw13 > Главное Спартак без ЛЧ 43 минуты назад

      аларм, ты все же перелогинился?))))))
      ладно, не грусти, может в следующем сезоне ЛЧ вашим масть попрет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -123

      Спартач80 1 час назад

      Только приехал.Захожу,а у меня в колокольчике опять 18 минусов...Захожу...Ну точно-опять Зинку трахнули,а Пи*ерская грязь все минусы мне-ну походу скулила и жала=)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10151

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Как я посмотрю - один аларм отдувается за всю шайку клоунов , ну что , куда же вы слились сыкуны - гавроша , пудель , ...... ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +11805

      alarm > Persona_non_Grata 1 час назад

      им очень стыдно за спартак сейчас! мне тоже, кстати)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5067

      afw13 > Persona_non_Grata 59 минут назад

      ну он просто не может зайти на сайт одновременно с нескольких аккаунтов, да и руки у него всего две, причем одна постоянно занята теребоньканьем))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Главное Спартак без ЛЧ > Persona_non_Grata 43 минуты назад

      Зато сколько мясной па.дали собралось, злорадствуйте дальше.
      Снова вы мимо ЛЧ пройдете!
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +5067

      afw13 > Главное Спартак без ЛЧ 34 минуты назад

      а ты что, доволен такой безвольной игрой своей команды? Семаку надо дифирамбы петь, мол хорошо что проиграли всего лишь с разницей в один мяч и все такое? если бы была хоть борьба на поле, желание отыграться, не возникло бы столько негатива от болел, но в том-то и дело что ничего подобного игроки Зенита не показали, было откровенное дрочево и по×yизм.

      2
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      Рейтинг: +2492

      neveldomha 1 час назад

      Главное без травм.

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