«Аталанта» объявила заявку на матч с «Аяксом»

«Аталанта» назвала игроков, которые отправились в Амстердам на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку. Украинский хавбек Руслан Малиновский, который три дня назад сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся к тренировкам, включен в заявку.

В матче «Аякса» и «Аталанты» решится судьба путевки в плей-офф ЛЧ.

О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.