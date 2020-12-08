«Аталанта» объявила заявку на матч с «Аяксом»

«Аталанта» назвала игроков, которые отправились в Амстердам на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку. Украинский хавбек Руслан Малиновский, который три дня назад сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся к тренировкам, включен в заявку.