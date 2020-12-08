«Аталанта» объявила заявку на матч с «Аяксом»

«Аталанта» назвала игроков, которые отправились в Амстердам на матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом».
Полузащитник Алексей Миранчук не попал в заявку. Украинский хавбек Руслан Малиновский, который три дня назад сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся к тренировкам, включен в заявку.
- В матче «Аякса» и «Аталанты» решится судьба путевки в плей-офф ЛЧ.
- О заражении Миранчука коронавирусом стало известно 27 ноября.
Questi i 23 nerazzurri che partiranno per Amsterdam!Our travelling squad for #AjaxAtalanta!#UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/So4o1Q7qmA— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2020