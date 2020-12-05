«Аякс» продлил контракт с Тальяфико. Летом он может уйти в «Челси» или «Манчестер Сити»

«Аякс» объявил о продлении контракта с левым защитником Николасом Тальяфико.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что клуб взамен на продление договора даст гарантию, что не будет препятствовать уходу аргентинца следующим летом. За ситуацией с его будущим следят «Челси» и «Манчестер Сити».

Тальяфико выступает за «Аякс» с 2018 года.

В его активе 12 голов и 16 ассистов в 111 матчах.