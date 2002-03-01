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    Уткин – о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов.

    «Я полагал, что «Локомотив» перекроет антирекорд «Спартака» 1:18. Но в итоге к 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Я думаю, это касается «Зенита», потому что 1:18, когда это касается разницы мячей, это одно, а вот когда у тебя одно очко из 18 – это более интересное соотношение», – сказал Уткин.

    • В сезоне-2002/03 «Спартак» проиграл все шесть матчей группового этапа ЛЧ с разницей забитых и пропущенных голов 1:18.
    • «Зенит» в текущем розыгрыше турнира один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения (голы – 3:11).
    • В заключительном туре петербуржцы примут дортмундскую «Боруссию».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии17
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      Рейтинг: +7233

      alp 32 минуты назад

      я и сейчас посмеиваюсь над 1:18 ))) оставьте этот рекорд себе, и не путайте теплое с мягким

      0
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      Рейтинг: +9389

      paracetamol 33 минуты назад

      Вася, Зенит Ливера прошел, а свинарник от него 7 получил. Чего ты сравниваешь?

      1
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      Рейтинг: +6800

      Hektor 84 > paracetamol 8 минут назад

      Спартак и Севилью в сумме двух матчей сделал. А синит от Севильи выхватывал.

      0
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      Рейтинг: +585

      vlad1969 34 минуты назад

      думаю пяток бомжи получат.. Совершенно безвольная игра! при всем уважении........ НЕЛЬЗЯ ТАК ИГРАТЬ!!!! Вот результат лимита, админ ресурса на судей, и т.д. Конечно, после введения лимита, мы получили результат. Хорошо что мы не попали в еврокубки!!! Получили бы не меньше - это точно.

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      Рейтинг: +9389

      paracetamol 37 минут назад

      Вон, конюшня, опять прос.рала невесть кому. Чего это Вася все о Зените?

      1
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      Рейтинг: +2152

      ФК Пупсик 40 минут назад

      Сколько времени прошло с рекорда спартака, но никто его так и не побил!

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      Рейтинг: +1862

      Бриг 50 минут назад

      Чего все наехали так на Зенит? Остальные прям в шоколаде? Понятно, чемпион, должен, вроде ,.. Но чемпион-то кого? Говна чемпион. Так что на себя смотреть надо. Если вам штука $ в месяц кажется пределом... Сделайте другую жизнь для себя - будет и другой футбол.

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      Рейтинг: +11266

      alarm 1 час назад

      рекорд рылов всё равно вечен! этож надо так опозориться! а теперь только цифры в тиктоке считают. во, дебилы!

      1
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      Рейтинг: +604

      ВасяК > alarm 32 минуты назад

      Вам до него долеко,шесть из шести побед!!!

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      Рейтинг: +7233

      alp > ВасяК 31 минуту назад

      че?

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      Рейтинг: +11266

      alarm 1 час назад

      где же был жирновася, когда зенит набирал 15 очков в группе?

      3
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      Рейтинг: -94

      Suvorov51 > alarm 1 час назад

      Бомжатник силён, газ европе не нужен, там судьи другие икак бы не веселился мушкитер он в жопе вместе с орлом и булановым

      2
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      Рейтинг: +76

      Нам не нужен такой футбол > alarm 26 минут назад

      А где ты был, когда "Спартак" все 6 матчей в группе выигрывал?

      1
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      Рейтинг: +3079

      rash1959 > Нам не нужен такой футбол 15 минут назад

      где-где, ... в nu-de.

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      Рейтинг: +604

      ВасяК > alarm 11 минут назад

      Но это не шесть из шести!!!Задрот!!!

      0
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      Рейтинг: +4566

      Каратель 1 час назад

      Да хватит уже говорить и писать про этот продажный клупишко,пора забыть его...

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      Рейтинг: +7233

      alp > Каратель 30 минут назад

      ну в общем то, про спартак и так только в России знают.. да и то.....

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