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  • Уткин – о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся»

Уткин – о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся»

3 декабря 2020, 21:39
62

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Я полагал, что «Локомотив» перекроет антирекорд «Спартака» 1:18. Но в итоге к 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Я думаю, это касается «Зенита», потому что 1:18, когда это касается разницы мячей, это одно, а вот когда у тебя одно очко из 18 – это более интересное соотношение», – сказал Уткин.

  • В сезоне-2002/03 «Спартак» проиграл все шесть матчей группового этапа ЛЧ с разницей забитых и пропущенных голов 1:18.
  • «Зенит» в текущем розыгрыше турнира один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения (голы – 3:11).
  • В заключительном туре петербуржцы примут дортмундскую «Боруссию».

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (62)
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Каратель помойников
1607021088
Да хватит уже говорить и писать про этот продажный клупишко,пора забыть его...
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vlad1969
1607024866
думаю пяток бомжи получат.. Совершенно безвольная игра! при всем уважении........ НЕЛЬЗЯ ТАК ИГРАТЬ!!!! Вот результат лимита, админ ресурса на судей, и т.д. Конечно, после введения лимита, мы получили результат. Хорошо что мы не попали в еврокубки!!! Получили бы не меньше - это точно.
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paracetamol
1607024961
Вася, Зенит Ливера прошел, а свинарник от него 7 получил. Чего ты сравниваешь?
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alp
1607025014
я и сейчас посмеиваюсь над 1:18 ))) оставьте этот рекорд себе, и не путайте теплое с мягким
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Hektor 84
1607027236
Через неделю Боруссия 7 штук накидает и по пропущенным будет как раз. А в следующей лиге чемпионов синит побьет рекорд Спартака. В защиту Спартака могу написать то что в тот сезон команды толком и не было, так шайка- лейка. И не было таких вливаний гос бабла, как ввалено в синит. Не было админ ресурса. Не назвал бы это позором. А вот синит настоящее позорище!!! С такими вливаниями бабла два года подряд занимать 4 место в группе! И это типа чемпион, Мюллер называет синит самым популярным и еще и топ клубом! Видно Миллеру уже пох на синит. Было бы не пох семачка пинками выгнал бы. А так что, врубят админ ресурс,, судеек купят конвертами и снова чемпинёны и кубок им в нагрузку.
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Владислав Vlad
1607028847
Вот сидим мы тут, друг друга посылаем, что-то вспоминаем, а что в итоге? А в итоге - как стояли чинуши у власти в футболе - так и стоят. Да ещё и посмеиваются - "Смотрите, как это быдло меж собой воюет. А ну ка, человек, налей-ка мне коньячку...." Разве проблема клубов - это проблема болельщиков? Ладно внутри чемпионата болельщики спорят, но тут же общероссийская беда. А чинушам из футбола плевать, они до у-сери будут защищать лимит говоря, что без него совсем загнётся чемпионат. Они так же будут отстаивать тренера сборной, который ни разу не обыграл сборную выше Шотландии. Нужно признать, что причина поражений в еврокубках - либо слабый чемпионат, либо хитрый план чинушей, которые просто не хотят играть на два фронта. Смотрите сами - Краснодар - частный клуб. И он добился того, что будет играть весной в ЛЕ. Хотя, казалось бы, Краснодару заняться бы внутренним чемпионатом, но для владельца еврокубок престижнее. То, чего нет у чинушей - для них главное бабло, а не престиж. Это не их клубы, они просто там получают деньги. И они сделают любую подлость лишь бы на следующий год вновь попасть в ЛЧ. что бы получить премиальные. Как-то так.
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aaaaahhhh
1607029923
в заключительном туре петербуржзы примут от дортмундской Боруссии.. но уже без Дзюбы:)))))))))
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black and yellow
1607032956
будет интересно, как 16-17 летние игроки Дортмунда разделают газпромовских "львов" )))
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piligrim1986
1607056211
чего все вцепились в эти 1-18? вспомните ту группу и тот состав Спартака и сравните ЭТО, а не разницу мячей
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zigbert
1607095090
Тонкий юмор. А там уж кто как этот юмор поймет.
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