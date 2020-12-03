Уткин – о «Зените»: «К 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Я полагал, что «Локомотив» перекроет антирекорд «Спартака» 1:18. Но в итоге к 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Я думаю, это касается «Зенита», потому что 1:18, когда это касается разницы мячей, это одно, а вот когда у тебя одно очко из 18 – это более интересное соотношение», – сказал Уткин.