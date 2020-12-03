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    Депутат Милонов: «В Питере культ «Зенита». В команде должны быть те, кто готов сражаться на коленях, а не бежать за получкой»

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением об игре «Зенита» в Лиге Европы после поражения от «Брюгге».

    «Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьез об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом. Не дай бог ты скажешь, что-то не то – ты сразу не патриот и ты плохо относишься. Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить «Зенит» во всех его проявлениях. У нас же в Питере культ «Зенита», из них сделали каких-то полубогов. Это мне совершенно не нравится.

    У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в «Зените» за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления. Я искренне желаю «Зениту» вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из «Зенита».

    Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой. Но я не считаю, что Семак должен уйти: он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остается лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?», прокомментировал депутат.

    • В пятом туре ЛЕ «Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 0:3 и лишился шансов на продолжение борьбы в турнире.
    • На следующей неделе петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».
    • Ранее Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью экс-игрока «Зенита» Романа Широкова.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5939

      NewLife 23 минуты назад

      Гомофоб Милонов слегка пожурил синит с "патриотических" позиций, но ни слова о содомите зюбе. Лицемер знает что эта персона вне критики, ее даже про.п@га.ндоны с первого канала защищают.

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      Рейтинг: +5747

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Милонов ты дилетант ! Есть , Оздоев -он готов сражаться -но он Полный Ноль ! . Нужен Тренер и убрать Дзюбу-и всё будет Ок !

      1
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      Рейтинг: +3230

      serppion 25 минут назад

      Вот так бы в Госдуме! Принимаешь антинародный закон - катись к чертям. Повышаешь пенсионный возраст - катись к едрене фене.
      А так - это просто слова депутата. Ни к чему не обязывающие. И, увы, опять неисполнимые.

      1
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      Рейтинг: +17852

      silver29 33 минуты назад

      Ага, зная Милонова удивлен, почему он не призвал лишать горожан прописки кто не болеет за сенит ))). Бред.

      0
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      Рейтинг: +1498

      Torvald64 50 минут назад

      На коленях стоять научились - с этим проблем в этой ЛЧ вообще не было. Осталось ещё научиться побеждать.

      2
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      Рейтинг: +17852

      silver29 > Torvald64 32 минуты назад

      Пытаются встать с колен ? нет именно встать на колени, сейчас они просто лежат.

      0
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      Рейтинг: +195

      BRAZILES 52 минуты назад

      очередной дебил выступил

      3
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      Рейтинг: +6048

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Зенит ( Газпром) - большая кормушка для очень многих "случайных" людей. Непрофессионализм просто бьёт ручьём, но все шишки летят на игроков и Семака.
      За трансферы и деньги в"песок" с кого спрашивать ?
      Так обстоят дела практически во всех клубах РПЛ, все "осваивают " , а не зарабатывают. Халява - бич не только футбола , но и всей страны.
      в Госдуме те же проблемы.

      1
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      Рейтинг: +524

      трениришко 1 час назад

      Правильно, и депутатам тоже нужно уменьшить зарплату, а то бегают только за получкой

      1
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      Рейтинг: +931

      Fusballer 1 час назад

      Они и не бегут - всё на карту приходит.

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