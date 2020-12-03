Депутат Милонов: «В Питере культ «Зенита». В команде должны быть те, кто готов сражаться на коленях, а не бежать за получкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением об игре «Зенита» в Лиге Европы после поражения от «Брюгге».

«Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьез об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом. Не дай бог ты скажешь, что-то не то – ты сразу не патриот и ты плохо относишься. Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить «Зенит» во всех его проявлениях. У нас же в Питере культ «Зенита», из них сделали каких-то полубогов. Это мне совершенно не нравится.

У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в «Зените» за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления. Я искренне желаю «Зениту» вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из «Зенита».

Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой. Но я не считаю, что Семак должен уйти: он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остается лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?», прокомментировал депутат.