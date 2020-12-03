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  • Депутат Милонов: «В Питере культ «Зенита». В команде должны быть те, кто готов сражаться на коленях, а не бежать за получкой»

Депутат Милонов: «В Питере культ «Зенита». В команде должны быть те, кто готов сражаться на коленях, а не бежать за получкой»

3 декабря 2020, 13:18
23

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением об игре «Зенита» в Лиге Европы после поражения от «Брюгге».

«Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьез об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом. Не дай бог ты скажешь, что-то не то – ты сразу не патриот и ты плохо относишься. Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить «Зенит» во всех его проявлениях. У нас же в Питере культ «Зенита», из них сделали каких-то полубогов. Это мне совершенно не нравится.

У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в «Зените» за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления. Я искренне желаю «Зениту» вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из «Зенита».

Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой. Но я не считаю, что Семак должен уйти: он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остается лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?», прокомментировал депутат.

  • В пятом туре ЛЕ «Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 0:3 и лишился шансов на продолжение борьбы в турнире.
  • На следующей неделе петербуржцы сыграют с дортмундской «Боруссией».
  • Ранее Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью экс-игрока «Зенита» Романа Широкова.

Источник: Sport24
Лига Европы Зенит Брюгге
Комментарии (23)
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Fusballer
1606991008
Они и не бегут - всё на карту приходит.
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BRAZILES
1606992009
очередной дебил выступил
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Torvald64
1606992155
На коленях стоять научились - с этим проблем в этой ЛЧ вообще не было. Осталось ещё научиться побеждать.
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NewLife
1606993728
Гомофоб Милонов слегка пожурил синит с "патриотических" позиций, но ни слова о содомите зюбе. Лицемер знает что эта персона вне критики, ее даже про.п@га.ндоны с первого канала защищают.
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Павелий
1606997694
Я давно говорю, что этот дебильный околонацистский лозунг "Один город - одна команда!" - пусть в никуда! Только честная конкуренция, только искренняя игра сможет команде дать болельщиков. Но это всё никак не про современный Зенит.
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АртурZaСМ
1607001282
"Сражаться на коленях..." какая-то двусмысленная фраза)))) в виду последних событий в стане голубых... ой простите синебелоГОЛУБЫХ
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CSKA57
1607001316
За зарплатой бегать ближе и проще!
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Сильвербой
1607006436
Депутаты конечно знают кто чем должен заниматься, жаль что не знают чем должны заниматься они!!!
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ALEX ML
1607008300
Бабла народного отмыли море, а толку полный 0 и этот недоумок умничает
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paracetamol
1607009533
Продавать надо зажравшихся! Половину в Сочи продали, но еще много осталось. И молодежь свою выращивать, а не полудохлых мартышек покупать за сумасшедшие деньги. Работать надо, работать, а не на лаврах почивать. Все призы в Рашке забрали - вот победа. Да в Рашке такие ряшки, что клеймо ставить некуда: свини, кони и прочие животные. Чего их бессловесных бить? Даже жалко иногда бывает.
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