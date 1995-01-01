У клубов РПЛ ни одной победы в 17 играх еврокубкового сезона-2020/21

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -242

      Alex_MI_5 42 минуты назад

      Ну так если квалификацию тоже зачли (Ростов, Динамо), то с какого не зачли 2 победы Краснодара над ПАОК, последняя из которых была уже после вылета и Ростова, и Динамо. А значит и начинать "серию" можно только с начала групп

      0
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      Рейтинг: +7193

      alp 1 час назад

      зато лимит и ожуенные зарплаты, что однозначно развивает и усиливает наш футбол!

      0
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      Рейтинг: +3996

      ЮНик 1 час назад

      И это всё, что надо знать о состоянии российского футбола на сегодняшний день. И как вишенка на тортике - сборная... Ордена, медали, звания, многомиллионные зарплаты(вернее "зряплаты") и премии в студию!!!

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      Рейтинг: +1031

      Ужас Бората 1 час назад

      Особенно стыдно за аларма и за синит!

      0
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      Рейтинг: +11054

      alarm 1 час назад

      комментарий про спартак)

      -1
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      Рейтинг: +5465

      maior-60 2 часа назад

      "Спасибо" "мудрому" газпромовскому руководству РФС, убивающему российский футбол и на клубном уровне, и на уровне сборных.

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