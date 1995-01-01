У клубов РПЛ ни одной победы в 17 играх еврокубкового сезона-2020/21

Ну так если квалификацию тоже зачли (Ростов, Динамо), то с какого не зачли 2 победы Краснодара над ПАОК, последняя из которых была уже после вылета и Ростова, и Динамо. А значит и начинать "серию" можно только с начала групп
Российские команды продлили свою безвыигрышную серию в текущем еврокубковом сезоне до 17 матчей.
- «Зенит» – одна ничья и три поражения в Лиге чемпионов.
- «Локомотив» – три ничьи и одно поражение в ЛЧ.
- «Краснодар» – одна ничья и три поражения в ЛЧ.
- ЦСКА – две ничьи и одно поражение в Лиге Европы. Сегодня – домашний матч с «Фейеноордом».
- «Ростов» – одно поражение в квалификации ЛЕ.
- «Динамо» – одно поражение в квалификации ЛЕ.