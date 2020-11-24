Петржела: «О выходе «Зенита» из группы не может быть речи. Ужасно выступают в Европе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча питерцев с «Лацио» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Как болельщик я бы хотел, чтобы победил «Зенит». Но, к сожалению, уверен, что этого не случится. Ничья – это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В сегодняшней игре, да и еще и у себя дома «орлы» не должны испытать проблем против российской команды.

Что касается Дзюбы, Семак правильно сделал, что оставил Артема без капитанской повязки в последнем матче чемпионата. Повторюсь, мы не говорим о пожизненном лишении. Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением», – сказал Петржела.