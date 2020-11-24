Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «О выходе «Зенита» из группы не может быть речи. Ужасно выступают в Европе»

Петржела: «О выходе «Зенита» из группы не может быть речи. Ужасно выступают в Европе»

24 ноября 2020, 16:26
7

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча питерцев с «Лацио» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Как болельщик я бы хотел, чтобы победил «Зенит». Но, к сожалению, уверен, что этого не случится. Ничья – это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В сегодняшней игре, да и еще и у себя дома «орлы» не должны испытать проблем против российской команды.

Что касается Дзюбы, Семак правильно сделал, что оставил Артема без капитанской повязки в последнем матче чемпионата. Повторюсь, мы не говорим о пожизненном лишении. Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением», – сказал Петржела.

  • После трех туров «Зенит» занимает последнее место в группе F Лиги чемпионов, набрав 1 очко.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Лацио Петржела Властимил
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr.Metal
1606226014
Даже добавить нечего
Ответить
alp
1606226687
как бы разгрома не случилось... много травмированных, плюс черчес урод ванючий, зенитовских гонял 180 минут.... сборники отыграют пол тайма и бросят... а оставшихся и футболистами назвать сейчас сложно....
Ответить
Сильвербой
1606228978
А они выступают там оказывается!? Я думал что их под хвост там долбят!!!
Ответить
Hektor 84
1606236489
Как будто при тебе Зенит феерили в еврокубках
Ответить
Nevsky_RU
1606236686
Самое главное что в выходе Зенита хотя бы в ЛЕ нет никакого смысла. Рыба сгнила с головы. Пока такие "профессиональные" кадры у руля - о спортивных достижениях можно забыть. Ну выйдет чудом Зеня на 3е место в группе и что дальше? Дальше вылетит от любого клуба кто бы не попался. Сейчас Зенит на уровне Спартака и прочего сброда из РПЛ. Всем нашим клубам судьба только Дзюбить и сглатывать в еврокубках. Футбол сейчас как калька ситуации в стране в целом. Самолёты падают, ракеты не летают и т.д. и т.п.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
1
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+