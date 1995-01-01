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    Петржела: «О выходе «Зенита» из группы не может быть речи. Ужасно выступают в Европе»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча питерцев с «Лацио» в 4-м туре Лиги чемпионов.

    «Как болельщик я бы хотел, чтобы победил «Зенит». Но, к сожалению, уверен, что этого не случится. Ничья – это максимум. Шансов на победу нет совсем. Матчи в Лиге чемпионов показали, что «Зенит» никакой. Они ужасно выступают в Европе. О выходе питерцев из группы не может быть и речи. Мало того, они и в Лигу Европы не выйдут. «Лацио», наоборот, борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В сегодняшней игре, да и еще и у себя дома «орлы» не должны испытать проблем против российской команды.

    Что касается Дзюбы, Семак правильно сделал, что оставил Артема без капитанской повязки в последнем матче чемпионата. Повторюсь, мы не говорим о пожизненном лишении. Сейчас Дзюбе не нужно думать о капитанстве, пусть думает над своим поведением», – сказал Петржела.

    • После трех туров «Зенит» занимает последнее место в группе F Лиги чемпионов, набрав 1 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6659

      Сильвербой 4 минуты назад

      А они выступают там оказывается!? Я думал что их под хвост там долбят!!!

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      Рейтинг: -190

      Alex_MI_5 11 минут назад

      Да нет, не ужасно. А обосравшись, гы-гы

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      Рейтинг: -1309

      Стыдно за зенит 17 минут назад

      Плохо бомжам в Европе, своих судей и админресурса нет.

      1
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      Рейтинг: +7152

      alp 42 минуты назад

      как бы разгрома не случилось... много травмированных, плюс черчес урод ванючий, зенитовских гонял 180 минут.... сборники отыграют пол тайма и бросят... а оставшихся и футболистами назвать сейчас сложно....

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      Рейтинг: +712

      Dr.Metal 53 минуты назад

      Даже добавить нечего

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