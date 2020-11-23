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  • Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»

Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»

23 ноября 2020, 17:23
18

Globe Soccer представила список претендентов на звание «Игрок века» (2001 – 2020).

В число номинантов вошли 28 футболистов.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мануэль Нойер;

Защитники: Фабио Каннаваро, Филипп Лам, Серхио Рамос;

Полузащитники: Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Кака, Лука Модрич, Луиш Фигу, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан;

Нападающие: Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Златан Ибрагимович.

  • Проголосовать за «Игрока века» можно по ссылке.

Источник: Globe Soccer
Лига чемпионов Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Шевченко Андрей
Комментарии (18)
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Dr.Metal
1606141573
Ну уж Мбапе для игрока века черезчур в его то возрасте. Да и кто в 20 году итоги за век решил подбить? Двадцатилетие наверное. Да и тут ему рановато
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AZ
1606141661
Мбаппе еще молодоват до такого звания, при всем уважении... Да и Оливера Кана не хватает среди вратарей...
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treaner
1606142396
Какого века? Для XX поздно, а для XXI рано.
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Skull_Boy
1606142868
Ну если выбирать по трофеям и по матчам, то Рамос не в конкуренции
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lokomotiv-94
1606143323
всё что-ли? 2020 и век закончился? ковид выиграл?
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BRO_football
1606143512
Какой, к чёрту, "Игрок века"? Они там уже к Концу света готовятся? Или думают, что футболистов лучше чем сейчас уже не будет? До конца века ещё как минимум 80 лет. Рано ещё
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polt
1606143918
Вот те на. А где россияне? Ха-ха-ха.
Ответить
BarStep
1606144569
G-20 короче у них там.. За эту двадцатку Фигу лучший по моему мнению..
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"supermax"
1606149957
века? а он что уже закончился? не рановато?
Ответить
uS_Number oNe
1606151617
А Мбаппе что тут делает? Он 20 лет уже на высоком уровне отыграл?.... Максимум на что он может номинирован это Игрок года..
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