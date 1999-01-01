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    Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»

    Globe Soccer представила список претендентов на звание «Игрок века» (2001 – 2020).

    В число номинантов вошли 28 футболистов.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мануэль Нойер;

    Защитники: Фабио Каннаваро, Филипп Лам, Серхио Рамос;

    Полузащитники: Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Кака, Лука Модрич, Луиш Фигу, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан;

    Нападающие: Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Златан Ибрагимович.

    • Проголосовать за «Игрока века» можно по ссылке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globe Soccer

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +279

      mama1991 9 минут назад

      Шева, но выйграет лео или криш....

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      Рейтинг: +621

      ARSteven89 33 минуты назад

      1) всё это похоже на состав команды в карьере FIFA, когда ты зачитил бюджет;
      2) странная премия за 20 лет из века;
      3) что в этом списке делает Мбаппе, которому только через месяц исполнится 22;
      4) по сути претендента (по-буквоедски) только двое - Джиджи и Златан, так как они реально играли на высшем уровне все 20 лет этого века;
      5) Зинедин Зидан

      0
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      Рейтинг: +4301

      BarStep 50 минут назад

      G-20 короче у них там.. За эту двадцатку Фигу лучший по моему мнению..

      2
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      Рейтинг: +104

      Maga Ingush 55 минут назад

      Зидан однозначно! Человек в качестве игрока выиграл все возможные трофеи, имел и имеет вес в футболе, характер, историю, играл зрелищно, завершил карьеру зрелищно! В качестве тренера тоже вошёл в историю, как первый и единственный тренер выигравший 3 ЛЧ подряд! Как игрок легенда, и как тренер стал уже легендой!!!

      0
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      Рейтинг: +3900

      polt 1 час назад

      Вот те на. А где россияне? Ха-ха-ха.

      2
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      Рейтинг: +10905

      alarm 1 час назад

      идиотский рейтинг, могли бы опрашивать экспертов, тренеров, журналистов - а не пользователей. салах себе у арабов уже 32% накрутил. в то время, как у роналду 30%, а у месси 18%.

      3
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      Рейтинг: +3988

      ЮНик 1 час назад

      Они там что, упали с дуба?
      Где лучший в мире форвард - .....?

      0
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      Рейтинг: +18969

      DOCTOR PENALTY > ЮНик 23 минуты назад

      Видно они там совсем одзюбели.

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      Рейтинг: +8877

      BRO_football 1 час назад

      Какой, к чёрту, "Игрок века"? Они там уже к Концу света готовятся? Или думают, что футболистов лучше чем сейчас уже не будет? До конца века ещё как минимум 80 лет. Рано ещё

      1
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      Рейтинг: +11

      lokomotiv-94 1 час назад

      всё что-ли? 2020 и век закончился? ковид выиграл?

      1
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      Рейтинг: +10680

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну если выбирать по трофеям и по матчам, то Рамос не в конкуренции

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