Globe Soccer: Роналду, Шевченко, Месси и Мбаппе – среди номинантов на звание «Игрок века»

Globe Soccer представила список претендентов на звание «Игрок века» (2001 – 2020).
В число номинантов вошли 28 футболистов.
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Мануэль Нойер;
Защитники: Фабио Каннаваро, Филипп Лам, Серхио Рамос;
Полузащитники: Андреа Пирло, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Кака, Лука Модрич, Луиш Фигу, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан;
Нападающие: Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Златан Ибрагимович.
- Проголосовать за «Игрока века» можно по ссылке.
Источник: Globe Soccer