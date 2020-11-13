Месси летом получит от «Барселоны» бонус в размере 33 миллионов

Контракт форварда Лионеля Месси и «Барселоны» предполагает выплату аргентинцу бонуса за лояльность следующим летом. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN, сумма составит 33 миллиона евро.

Всего бонус за лояльность, согласно контракту, составляет 66 миллионов. Первые 33 Месси получил в феврале.