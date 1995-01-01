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    Месси летом получит от «Барселоны» бонус в размере 33 миллионов

    Контракт форварда Лионеля Месси и «Барселоны» предполагает выплату аргентинцу бонуса за лояльность следующим летом. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN, сумма составит 33 миллиона евро.

    Всего бонус за лояльность, согласно контракту, составляет 66 миллионов. Первые 33 Месси получил в феврале.

    • Соглашение истекает летом – Месси сможет покинуть клуб бесплатно.
    • Аналогичные бонусы за лояльность получали Хави и Андрес Иньеста.
    • Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10099

      DeStar 6 минут назад

      бонус за лояльность?) это тип как покупка доверия? чтобы не предал ?) или что это за пункт?))) это такая любой месси и барсы? если это так то разочарован. в феврале 33 ляма, и в след году 33 ляма?) за лояльность получает в 2 раза больше мбаппе?)

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      Рейтинг: +10792

      Cules2013 > DeStar 3 минуты назад

      если честно, тоже не понимаю этого

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      Рейтинг: +2581

      absent32 46 минут назад

      бабло, которое тратится в пустую. а клуб теперь из за таких контрактов терпит крушение и зовет на помощь своих же футболистов, чтобы они пошли на уступки с ЗП. я понимаю, что Месси личность громкая и он много сделал для футбола. но его не напишут в книге по истории, как Христофора Колумба. Потому что Месси ни чего не открыл, но бабки сосал. так касается любого футболиста. это печалька...

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      Рейтинг: +4259

      dinar7777dinar > absent32 14 минут назад

      месси ничего не открыл? ахахахах !

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      Рейтинг: +1171

      yarik1_78 56 минут назад

      Ну теперь понятно почему он остался.

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