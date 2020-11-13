Месси летом получит от «Барселоны» бонус в размере 33 миллионов

Контракт форварда Лионеля Месси и «Барселоны» предполагает выплату аргентинцу бонуса за лояльность следующим летом. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN, сумма составит 33 миллиона евро.
Всего бонус за лояльность, согласно контракту, составляет 66 миллионов. Первые 33 Месси получил в феврале.
- Соглашение истекает летом – Месси сможет покинуть клуб бесплатно.
- Аналогичные бонусы за лояльность получали Хави и Андрес Иньеста.
- Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года.
Источник: «Чемпионат»