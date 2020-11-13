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  • Месси летом получит от «Барселоны» бонус в размере 33 миллионов

Месси летом получит от «Барселоны» бонус в размере 33 миллионов

13 ноября 2020, 20:35
22

Контракт форварда Лионеля Месси и «Барселоны» предполагает выплату аргентинцу бонуса за лояльность следующим летом. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на ESPN, сумма составит 33 миллиона евро.

Всего бонус за лояльность, согласно контракту, составляет 66 миллионов. Первые 33 Месси получил в феврале.

  • Соглашение истекает летом – Месси сможет покинуть клуб бесплатно.
  • Аналогичные бонусы за лояльность получали Хави и Андрес Иньеста.
  • Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (22)
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yarik1_78
1605291145
Ну теперь понятно почему он остался.
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absent32
1605291741
бабло, которое тратится в пустую. а клуб теперь из за таких контрактов терпит крушение и зовет на помощь своих же футболистов, чтобы они пошли на уступки с ЗП. я понимаю, что Месси личность громкая и он много сделал для футбола. но его не напишут в книге по истории, как Христофора Колумба. Потому что Месси ни чего не открыл, но бабки сосал. так касается любого футболиста. это печалька...
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DeStar
1605294144
бонус за лояльность?) это тип как покупка доверия? чтобы не предал ?) или что это за пункт?))) это такая любой месси и барсы? если это так то разочарован. в феврале 33 ляма, и в след году 33 ляма?) за лояльность получает в 2 раза больше мбаппе?)
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вальтер 79
1605303643
шел бы лучше в РПЛ тут ему могут и побольше бабла насыпать а главное прогресировать будет а там и мечту осуществит свою натурализуеться и в сборной россии будет играть
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BRO_football
1605331227
Лояльность? Барселона уже забыла как в конце августа-начале сентября были уже серьёзные слухи про то, что Месси хочет уйти из клуба после конфликта с президентом клуба? И вот за такую лояльность Барселона платит Месси деньги? Понятное дело, что Месси остался (66 миллионов евро как-никак), но хотя бы за само наличие подобного инцидента Барселона должна была хотя бы снизить выплаты по лояльности.
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ItalianFootball
1605346755
И свалит благополучно. Красота.
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