«Самое грандиозное произведение искусства». «Ювентус» празднует 123-летие

«Ювентус» опубликовал исторический видеоролик в честь дня рождения. Сегодня, 1 ноября, туринцам исполняется 123 года.

«Самое грандиозное произведение искусства, которое вы когда-либо видели. Сегодня мы празднуем 123-летие», – написала пресс-служба.

Клуб основан учащимися средней школы Турина.

«Ювентус» – самый титулованный клуб Италии.

В эти минуты туринцы проводят матч шестого тура Серии А против «Специи».

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