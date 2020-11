«Самое грандиозное произведение искусства». «Ювентус» празднует 123-летие

«Ювентус» опубликовал исторический видеоролик в честь дня рождения. Сегодня, 1 ноября, туринцам исполняется 123 года.

«Самое грандиозное произведение искусства, которое вы когда-либо видели. Сегодня мы празднуем 123-летие», – написала пресс-служба.

The most immense work of art you have ever seen. Celebrating 123 years today.Buon compleanno, Juve! #JUVE123 pic.twitter.com/Vwlv6kcQ9d