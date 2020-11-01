«Самое грандиозное произведение искусства». «Ювентус» празднует 123-летие

«Ювентус» опубликовал исторический видеоролик в честь дня рождения. Сегодня, 1 ноября, туринцам исполняется 123 года.
«Самое грандиозное произведение искусства, которое вы когда-либо видели. Сегодня мы празднуем 123-летие», – написала пресс-служба.
- Клуб основан учащимися средней школы Турина.
- «Ювентус» – самый титулованный клуб Италии.
- В эти минуты туринцы проводят матч шестого тура Серии А против «Специи».
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Ювентуса»