Николич: «Райкович и Игнатьев готовы к матчу с «Баварией»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о готовности команды к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

— Готовы ли Игнатьев и Райкович?

— Да, готовы.

— Что скажете скептикам?

— Это не моя работа, чтобы я отвечал им, моя работа– показать на поле, игрой, тем, как готовимся. Как я уже сказал, лучшая команда будет завтра в Москве, так что нужно смотреть игру и показать себя достойно.

— Какой результат можно назвать для вас приемлемым завтра?

— Я не могу сказать точный результат. Главное — выиграть, я этого хочу всегда перед играми, независимо от того, какой будет результат. Мы будем пробовать использовать наши качества, чтобы победить, – сказал Николич.