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    Николич: «Райкович и Игнатьев готовы к матчу с «Баварией»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о готовности команды к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    — Готовы ли Игнатьев и Райкович?

    — Да, готовы.

    — Что скажете скептикам?

    — Это не моя работа, чтобы я отвечал им, моя работа– показать на поле, игрой, тем, как готовимся. Как я уже сказал, лучшая команда будет завтра в Москве, так что нужно смотреть игру и показать себя достойно.

    — Какой результат можно назвать для вас приемлемым завтра?

    — Я не могу сказать точный результат. Главное — выиграть, я этого хочу всегда перед играми, независимо от того, какой будет результат. Мы будем пробовать использовать наши качества, чтобы победить, – сказал Николич.

    • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

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    Источник: Sport24

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