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Антон Миранчук: «Локомотив» выходит побеждать «Баварию»

26 октября 2020, 14:17
36

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать, в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата. У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», – сказал Миранчук.

  • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Локомотив Бавария Миранчук Алексей
Комментарии (36)
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111ax
1603711629
Удачи вам, конечно, но Бавария сейчас просто вне конкуренции и растаптывает всех топов
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Томик
1603712030
Если меньше 6 пропустите - это и будет победа!
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Из Твери Леха
1603713171
Прекрасно понимаю, что Локо это еще более слабый клуб, чем в прошлом году и поэтому хочу увидеть порно. Такое же как на Энфилде со спартаком.
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FanatSerj
1603717028
ну это логично, у игроков ДОЛЖНА быть такая установка иначе с какой им установкой выходить? "ну если 5 не пропустим будет хорошо" ? )))) он же не говорит, "что мы этот колхоз обыграем".
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erma
1603718158
После слов Антона мне вспомнился эпизод из "Войны и Мира", когда после Аустелицкого сражения Наполеон бродит седи тел погибших и видит Андрея Болконского, лежащего со знаменем и тут он произносит свою знаменитую фразу: "Какая прекасная смерть!"
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SaveAS
1603728722
Барселона тоже выходила не проигрывать
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Hren
1603731845
Петросян, мля..
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Черкизовский Кот
1603738317
Антон, просыпайся!
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vladimir-7
1603777554
Миранчук, будем ждать твоё высказывание после матча с Баварией.
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zigbert
1603821260
Игра будет трудная но руки опускать нельзя.Удачи!
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