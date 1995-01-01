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    Антон Миранчук: «Локомотив выходит побеждать «Баварию»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать, в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата. У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», – сказал Миранчук.

    • Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1452

      Decorhome 13 минут назад

      Сначала цель Ротор

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      Рейтинг: +6823

      alp 14 минут назад

      вспоминается мультик про маугли
      "мы принимаем бой, кричали они!"

      0
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      Рейтинг: +1893

      Бомбардиръ 14 минут назад

      Сильна Моська, что лает на слона.

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      Рейтинг: +6634

      FanatSerj 14 минут назад

      ну это логично, у игроков ДОЛЖНА быть такая установка иначе с какой им установкой выходить?
      "ну если 5 не пропустим будет хорошо" ? ))))
      он же не говорит, "что мы этот колхоз обыграем".

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      Рейтинг: +1184

      PNZ1985 25 минут назад

      )) good boy

      0
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      Рейтинг: +1625

      Иван Петров 1986 47 минут назад

      Надежды юношей питают.

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      Рейтинг: +264

      99-й 49 минут назад

      Самое крупное поражение в групповых стадиях ЛЧ 8-0, Думаю тут можно побороться за рекорды если Бавария настроится

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      Рейтинг: +165

      Sanloko 52 минуты назад

      Ну глупо выходить на поле с целью проиграть. Тут всё понятно без слов, но футбол народ и любит за азарт, за непредсказуемость. Будем надеяться на Локо.

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      Рейтинг: +18680

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Надо верить в чудеса, так жить веселее. Хотя разница в классе, как длина железной дороги от Москвы до Находки.

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      Рейтинг: +1977

      FENIX-SL 53 минуты назад

      ААХАХАХХУЦАХАХЦУХАХУЦАХХАХВЫАХХАХВАХВАХХАХВАХАХАХАХВХХАХАХААХ
      Бавария может с учетом их ширины состава хоть два матча подряд с Локомотивом сыграть
      и все будет разгром

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      Рейтинг: +18680

      DOCTOR PENALTY > FENIX-SL 51 минуту назад

      Ну ладно тебе, дай человеку помечтать.

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