Антон Миранчук: «Локомотив выходит побеждать «Баварию»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать, в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата. У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», – сказал Миранчук.