Министр спорта Италии: «Расследование доказало, что Роналду не соблюдал медицинский протокол»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз высказался о ситуации с заражением коронавирусом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказало расследование», – заявил министр.