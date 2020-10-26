Министр спорта Италии: «Расследование доказало, что Роналду не соблюдал медицинский протокол»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз высказался о ситуации с заражением коронавирусом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказало расследование», – заявил министр.
- COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.
- В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.
- Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».
Источник: Football Italia