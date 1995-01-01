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    Министр спорта Италии: «Расследование доказало, что Роналду не соблюдал медицинский протокол»

    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз высказался о ситуации с заражением коронавирусом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказало расследование», – заявил министр.

    • COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.
    • В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.
    • Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».

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    Источник: Football Italia

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