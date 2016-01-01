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    «Матч ТВ»: Дзюба и Оздоев не попали в стартовый состав «Зенита» на игру с «Сочи» из-за усталости

    Стала известна причина отсутствия нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Сочи».

    По информации «Матч ТВ», 32-летний футболист не появится на поле с первых минут из-за своего физического состояния, а именно накопившейся усталости.

    Аналогичная ситуация и у полузащитника Магомеда Оздоева, который остался в запасе.

    • Матч «Зенит» – «Сочи» начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Дзюба и Оздоев приняли участие во всех трех октябрьских играх сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4801

      nik55 34 минуты назад

      ходит пешком и все равно обосрался----подмывается

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      Рейтинг: +55

      аларм дубль2 > nik55 10 минут назад

      ну устал же!потому и пешком ходил,а не второе и третье!

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      Рейтинг: +5137

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это приятная новость ! Зенит -теперь в сильнейшем составе ! Правда , ещё один остался это Семак !

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