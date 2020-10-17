«Матч ТВ»: Дзюба и Оздоев не попали в стартовый состав «Зенита» на игру с «Сочи» из-за усталости

Стала известна причина отсутствия нападающего Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Сочи».

По информации «Матч ТВ», 32-летний футболист не появится на поле с первых минут из-за своего физического состояния, а именно накопившейся усталости.

Аналогичная ситуация и у полузащитника Магомеда Оздоева, который остался в запасе.