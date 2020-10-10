Новичок «Байера» Ариас сломал ногу в матче с Венесуэлой

Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас получил травму в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Венесуэлы (3:0). Случился перелом ноги, видео доступно ниже.

На восстановление футболиста уйдет несколько месяцев. Точные сроки на текущий момент не известны.

В текущее окно Ариас перешел из мадридского «Атлетико» в «Байер».

28-летний Ариас выступает за сборную с 2012 года.

Защитник – участник ЧМ-2018.