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    Новичок «Байера» Ариас сломал ногу в матче с Венесуэлой

    Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас получил травму в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Венесуэлы (3:0). Случился перелом ноги, видео доступно ниже.

    На восстановление футболиста уйдет несколько месяцев. Точные сроки на текущий момент не известны.

    • В текущее окно Ариас перешел из мадридского «Атлетико» в «Байер».
    • 28-летний Ариас выступает за сборную с 2012 года.
    • Защитник – участник ЧМ-2018.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10250

      Skull_Boy 3 часа назад

      Ну просто не везет челу, то травма в Атлетико, теперь тут

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