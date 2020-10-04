ФНЛ. Кержаков начал с поражения от «Торпедо» Игнашевича; «Краснодар-2» вел 2:0, но проиграл «Нижнему Новгороду» и другие результаты

Александр Кержаков дебютировал в качестве главного тренера взрослой команды. Его «Томь» проиграла в Москве «Торпедо» Сергея Игнашевича.
«Спартак-2» победил в Иваново. Дубль оформил Дмитрий Маркитесов, который накануне выходил на поле в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1).
Первенство ФНЛ. 13-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0
Акрон (Тольятти) – Чертаново (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Квеквескири, 73.
Удаления: нет – Ляхов, 41 (вторая ж.к.).
Велес (Москва) – Оренбург – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сиваков, 4 (в свои ворота); 1:1 – Прудников, 48.
Крылья Советов (Самара) – Алания (Владикавказ) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Зиньковский, 24; 2:0 – Сергеев, 41.
Текстильщик (Иваново) – Спартак-2 (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Маркитесов, 5; 0:2 – Маркитесов, 48.
Волгарь (Астрахань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Воробьев, 8; 2:0 – Воробьев, 30; 2:1 – Уридия, 81; 3:1 – Воробьев, 82.
Краснодар-2 (Краснодар) – Нижний Новгород – 2:3 (2:0)
Голы: 1:0 – Сабуа, 29; 2:0 – Мацукатов, 45+2 (с пенальти); 2:1 – Попов, 60; 2:2 – Сапета, 78 (с пенальти); 2:3 – Ставпец, 80.
Торпедо (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лебеденко, 76.
Факел (Воронеж) – Динамо (Брянск) – 0:0