ФНЛ. Кержаков начал с поражения от «Торпедо» Игнашевича; «Краснодар-2» вел 2:0, но проиграл «Нижнему Новгороду» и другие результаты

Александр Кержаков дебютировал в качестве главного тренера взрослой команды. Его «Томь» проиграла в Москве «Торпедо» Сергея Игнашевича.

«Спартак-2» победил в Иваново. Дубль оформил Дмитрий Маркитесов, который накануне выходил на поле в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1).

Первенство ФНЛ. 13-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0

Акрон (Тольятти) – Чертаново (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Квеквескири, 73.

Удаления: нет – Ляхов, 41 (вторая ж.к.).

Велес (Москва) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков, 4 (в свои ворота); 1:1 – Прудников, 48.

Крылья Советов (Самара) – Алания (Владикавказ) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Зиньковский, 24; 2:0 – Сергеев, 41.

Текстильщик (Иваново) – Спартак-2 (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Маркитесов, 5; 0:2 – Маркитесов, 48.

Волгарь (Астрахань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Воробьев, 8; 2:0 – Воробьев, 30; 2:1 – Уридия, 81; 3:1 – Воробьев, 82.

Краснодар-2 (Краснодар) – Нижний Новгород – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Сабуа, 29; 2:0 – Мацукатов, 45+2 (с пенальти); 2:1 – Попов, 60; 2:2 – Сапета, 78 (с пенальти); 2:3 – Ставпец, 80.

Торпедо (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лебеденко, 76.

Факел (Воронеж) – Динамо (Брянск) – 0:0

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