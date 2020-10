«Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра»: «Милан» поздравил Ибрагимовича с 39-летием

Пресс-служба «Милана» опубликовала в твиттере поздравление, адресованное нападающему Златану Ибрагимовичу.

«Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра. С днем рождения, Златан!» – говорится в публикации.

Сегодня, 3 октября, шведу исполнилось 39 лет.

Living proof that age is just a number, @Ibra_officialLa prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno Zlatan! #HBD #SempreMilan pic.twitter.com/34lnfexXG8