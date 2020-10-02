«Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра»: «Милан» поздравил Ибрагимовича с 39-летием

Живая легенда,великий спортсмен и боец.Таких в мире по пальцам пересчитать,браво.
Удачи тебе,Златан.
Пресс-служба «Милана» опубликовала в твиттере поздравление, адресованное нападающему Златану Ибрагимовичу.
«Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра. С днем рождения, Златан!» – говорится в публикации.
Сегодня, 3 октября, шведу исполнилось 39 лет.
- В этом сезоне Ибрагимович забил три гола в двух матчах.
- Сейчас форвард лечится от коронавируса.
Living proof that age is just a number, @Ibra_officialLa prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno Zlatan! #HBD #SempreMilan pic.twitter.com/34lnfexXG8— AC Milan (@acmilan) October 2, 2020