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    «Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра»: «Милан» поздравил Ибрагимовича с 39-летием

    Пресс-служба «Милана» опубликовала в твиттере поздравление, адресованное нападающему Златану Ибрагимовичу.

    «Живое доказательство того, что возраст – всего лишь цифра. С днем рождения, Златан!» – говорится в публикации.

    Сегодня, 3 октября, шведу исполнилось 39 лет.

    • В этом сезоне Ибрагимович забил три гола в двух матчах.
    • Сейчас форвард лечится от коронавируса.

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    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3629

      playsh 3 минуты назад

      Живая легенда,великий спортсмен и боец.Таких в мире по пальцам пересчитать,браво.
      Удачи тебе,Златан.

      0
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      Рейтинг: +18359

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Поздравления Златану!!! 39 - это сильно.

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