«Лацио» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Перейру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра перешел в «Лацио».
Римский клуб взял 24-летнего хавбека в аренду. Для завершения сделки бразильцу осталось пройти медобследование.
- Перейра – воспитанник «МЮ», за основную команду выступает с августа 2014 года.
- На его счету 75 матчей, четыре забитых гола и пять ассистов.
- Сдавался в аренду «Гранаде» и «Валенсии».
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
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Источник: Официальный сайт «Лацио»