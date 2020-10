Мюллер – самый титулованный немецкий футболист в истории

«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии – 3:2.

Полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер выиграл 27-й трофей в карьере. Он обошел Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немцем в истории.

BundesligaDFB PokalDFL SupercupChampions LeagueSuper CupWorld CupClub World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. #MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve