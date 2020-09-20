Министр спорта МО: «Будем искать для «Химок» опытного тренера»

Дмитрий Гунько уйдет с поста главного тренера «Химок», сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Результат неудовлетворительный. Завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал – это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», – рассказал министр.