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    Министр спорта МО: «Будем искать для «Химок» опытного тренера»

    Дмитрий Гунько уйдет с поста главного тренера «Химок», сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    «Результат неудовлетворительный. Завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера.

    У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал – это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», – рассказал министр.

    • Гунько возглавил «Химки» перед началом сезона.
    • Команда в 8-м туре РПЛ проиграла «Краснодару» со счетом 2:7 и располагается на 15-м месте с тремя очками.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1321

      kvm 8 минут назад

      «Будем искать для МО опытного министра»

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      Рейтинг: +5684

      GoLenaStop 28 минут назад

      А не до X Y я ли стало министров и зам.по-нехуйделать?

      0
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      Рейтинг: +1501

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      Да дело не в тренере.

      0
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      Рейтинг: +53

      Zlatan2718 1 час назад

      Возьмите Билялетдинова

      0
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      Рейтинг: +772

      fhnv 1 час назад

      А на кой Юрана уволили???? Теперь Вас ждёт только пердив и ни кто Вас не спасёт!

      1
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      Рейтинг: +2

      kalyanow.adam 1 час назад

      Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/coos

      -3
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      Рейтинг: +10954

      derrik2000 > kalyanow.adam 57 минут назад

      Эти свои предложения выложи на сайт губернатора Московской области. ))

      Орфографию сохрани: уж больно мне понравилось ПЕРВОЕ слово - "РазнообраСЬ"...
      Наверное. это что-то страшное... )))
      Как раз для правительства Московской области.

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      Рейтинг: +1264

      Алехсбургер. 1 час назад

      Нужен опытный.
      Непомнящий ,тренер.

      0
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      Рейтинг: +993

      моэм 1 час назад

      И что это означает "будем" ...толпой что ли?...как бы ни выбирали , но очень надеюсь что Терюшков этим заниматься не будет , ведь этот мудила с нижнего тагила умудрился среди Парфёнва , Черевченко и Гунько , выбрать самого никчёмного.

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      Рейтинг: +10954

      derrik2000 2 часа назад

      "Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера.
      У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации."

      НЕ ДУМАЛИ вы, когда Юрана увольняли, а если и думали, то задницей.
      Что признать свои "аппаратные решения" ФУФЛОМ и позвать опять Юрана не позволяет "статус"?
      В таком случае - Гаджи Муслимович вам в помощь! ))
      Если. конечно, захочет спокойное место в Махачкале променять на этот "подмосковный геморрой".

      5
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      Рейтинг: +41811

      portero 2 часа назад

      Куда бы блин миллион министров сослать, а то расплодилось в стране...

      7
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