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  • Министр спорта МО: «Будем искать для «Химок» опытного тренера»

Министр спорта МО: «Будем искать для «Химок» опытного тренера»

20 сентября 2020, 19:02
14

Дмитрий Гунько уйдет с поста главного тренера «Химок», сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Результат неудовлетворительный. Завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал – это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», – рассказал министр.

  • Гунько возглавил «Химки» перед началом сезона.
  • Команда в 8-м туре РПЛ проиграла «Краснодару» со счетом 2:7 и располагается на 15-м месте с тремя очками.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (14)
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portero
1600619035
Куда бы блин миллион министров сослать, а то расплодилось в стране...
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derrik2000
1600619305
"Мы думали, что Гунько сможет расти в «Химках», но не получилось. Будем искать опытного тренера. У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации." НЕ ДУМАЛИ вы, когда Юрана увольняли, а если и думали, то задницей. Что признать свои "аппаратные решения" ФУФЛОМ и позвать опять Юрана не позволяет "статус"? В таком случае - Гаджи Муслимович вам в помощь! )) Если. конечно, захочет спокойное место в Махачкале променять на этот "подмосковный геморрой".
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моэм
1600619925
И что это означает "будем" ...толпой что ли?...как бы ни выбирали , но очень надеюсь что Терюшков этим заниматься не будет , ведь этот мудила с нижнего тагила умудрился среди Парфёнва , Черевченко и Гунько , выбрать самого никчёмного.
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kalyanow.adam
1600621164
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/coos
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fhnv
1600621899
А на кой Юрана уволили???? Теперь Вас ждёт только пердив и ни кто Вас не спасёт!
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Zlatan2718
1600622474
Возьмите Билялетдинова
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Иван Петров 1986
1600624510
Да дело не в тренере.
Ответить
GoLenaStop
1600624935
А не до X Y я ли стало министров и зам.по-нехуйделать?
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kvm
1600626160
«Будем искать для МО опытного министра»
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Просто-333
1600663873
Было стремление, взаимопонимание с командой. А теперь? Лучше бы уволили тех, кто предложил Юрана поменять. Бездари.
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