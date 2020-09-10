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  • Черчесов – о месте России в рейтинге ФИФА: «За два года подготовки к ЧМ-2018 мы потеряли очень много очков

Черчесов – о месте России в рейтинге ФИФА: «За два года подготовки к ЧМ-2018 мы потеряли очень много очков

10 сентября 2020, 14:22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал место национальной команды в рейтинге ФИФА.

– Чтобы сохранить добытую в последнюю неделю 20-ю рейтинговую позицию в Европе, которая даст нам место во второй корзине, из шести оставшихся в этом году матчей нужно выиграть минимум три. Будете учитывать этот фактор?

– Мы учитывали его уже сейчас. Перед сбором, как всегда, ставился вопрос — какие у нас задачи? На первом же собрании это было озвучено. Говорили и о том, что все игры под флаги сборной дают настроение стране и очки в ту и эту копилку.

Чемпионат мира, который проходил в нашей стране, — это большой праздник, но почти за два года подготовки к нему он забрал у нас очень уж много рейтинговых очков. Официальных матчей не было, а за контрольные очков давалось гораздо меньше. Мы знали это и осознанно шли на то, чтобы не очки набирать, а команду к турниру готовить. И теперь наша задача наверстать эти неизбежные потери. И сделать такой шпагат не так просто.

– Возникает ощущение, что в этом плане особый акцент надо делать на октябрьские матчи, тем более что и с турками, и с сербами играем дома. А в ноябре мало того, что традиционно выступаем гораздо хуже, так еще и матчи Лиги наций на выезде. Плюс сумасшедший внутренний календарь.

– Естественно, мы тоже анализ делаем. Опыта набираемся, и прошлый ноябрь был уже лучше, чем предыдущий. Мы не математики, мы — практики. И тренерская работа, в том числе и в том, чтобы добиваться результата вне зависимости от подобных факторов», – рассказал Черчесов.

  • Россия занимает в рейтинге ФИФА 37-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Черчесов Станислав
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