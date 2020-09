«На 26-м году жизни он присоединился к мировой суперсиле». ФИФА поздравила Фернандеша с днем рождения

ФИФА поздравила с днем рождения полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша. Ему 26 лет.

«26-й год был незабываемым для Фернандеша. Он присоединился к мировой суперсиле, взял множество наград. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» восполнил затраты на игрока в течение нескольких месяцев.

С днем рождения, Бруно!» – написала ФИФА.

Life as a 25-year-old was unforgettable for @B_Fernandes8. He joined a global superpower, won awards galore & probably repaid @ManUtd's outlay on him in a few monthsWe hope life as a 26-year-old is every bit a good. Happy birthday Bruno! pic.twitter.com/e4JUg8G38j