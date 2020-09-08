«На 26-м году жизни он присоединился к мировой суперсиле». ФИФА поздравила Фернандеша с днем рождения

ФИФА поздравила с днем рождения полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша. Ему 26 лет.

«26-й год был незабываемым для Фернандеша. Он присоединился к мировой суперсиле, взял множество наград. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» восполнил затраты на игрока в течение нескольких месяцев.

С днем рождения, Бруно!» – написала ФИФА.

«Юнайтед» купил Фернандеша зимой у «Спортинга».

Он с 2017 года выступает за сборную.

Фернандеш брал с командой Лигу наций.