«На 26-м году жизни он присоединился к мировой суперсиле». ФИФА поздравила Фернандеша с днем рождения

ФИФА поздравила с днем рождения полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша. Ему 26 лет.
«26-й год был незабываемым для Фернандеша. Он присоединился к мировой суперсиле, взял множество наград. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» восполнил затраты на игрока в течение нескольких месяцев.
С днем рождения, Бруно!» – написала ФИФА.
- «Юнайтед» купил Фернандеша зимой у «Спортинга».
- Он с 2017 года выступает за сборную.
- Фернандеш брал с командой Лигу наций.
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Источник: твиттер ФИФА