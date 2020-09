Левый защитник «Лиона» Маршал перешел в «Вулверхэмптон».

31-летний футболист заключил с английским клубом контракт на два года.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 2 миллиона евро.

First *official* of Marçal's Molineux visit...pic.twitter.com/5urv4bvm25