ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу в Хабаровске, «Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и другие результаты

«Торпедо» в седьмом туре ФНЛ уступало в два мяча, но все равно победило хабаровчан. Один из голов гостей забил арендованный у «Ростова» Данила Прошляков.

Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Крылья Советов» разгромили нижегородцев. Лидирует в турнире и идет без поражений «Оренбург».

Первенство ФНЛ. 7-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Торпедо (Москва) – 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Барков, 2; 2:0 – Барков, 30; 2:1 – Прошляков, 53; 2:2 – Лебеденко, 83 (с пенальти); 2:3 – Кертанов, 90; 2:4 – Адаев, 90+3.

Томь (Томск) – Алания (Владикавказ) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Малоян, 12.

Шинник (Ярославль) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0

Удаления: нет – Хозин, 87 (вторая ж.к.).

Акрон (Тольятти) – Велес (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Галоян, 90+3.

Чертаново (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бачинский, 49.

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Голенков, 19; 2:0 – Сергеев, 72; 3:0 – Ежов, 81.

Факел (Воронеж) – Оренбург – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Козлов, 12; 0:2 – Скофлек, 90+5.

Волгарь (Астрахань) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зотов, 41; 1:1 – Погосов, 72.

Удаления: Замалиев, 85 (вторая ж.к.) – нет.

Краснодар-2 (Краснодар) – Балтика (Калининград) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сабуа, 5; 1:1 – Казаев, 40; 2:1 – Мацукатов, 50; 3:1 – Апеков, 82.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Иртыш (Омск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Котик, 86.

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