ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу в Хабаровске, «Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и другие результаты

«Торпедо» в седьмом туре ФНЛ уступало в два мяча, но все равно победило хабаровчан. Один из голов гостей забил арендованный у «Ростова» Данила Прошляков.
Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Крылья Советов» разгромили нижегородцев. Лидирует в турнире и идет без поражений «Оренбург».
Первенство ФНЛ. 7-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Торпедо (Москва) – 2:4 (2:0)
Голы: 1:0 – Барков, 2; 2:0 – Барков, 30; 2:1 – Прошляков, 53; 2:2 – Лебеденко, 83 (с пенальти); 2:3 – Кертанов, 90; 2:4 – Адаев, 90+3.
Томь (Томск) – Алания (Владикавказ) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Малоян, 12.
Шинник (Ярославль) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0
Удаления: нет – Хозин, 87 (вторая ж.к.).
Акрон (Тольятти) – Велес (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Галоян, 90+3.
Чертаново (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бачинский, 49.
Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Голенков, 19; 2:0 – Сергеев, 72; 3:0 – Ежов, 81.
Факел (Воронеж) – Оренбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Козлов, 12; 0:2 – Скофлек, 90+5.
Волгарь (Астрахань) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Зотов, 41; 1:1 – Погосов, 72.
Удаления: Замалиев, 85 (вторая ж.к.) – нет.
Краснодар-2 (Краснодар) – Балтика (Калининград) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Сабуа, 5; 1:1 – Казаев, 40; 2:1 – Мацукатов, 50; 3:1 – Апеков, 82.
Нефтехимик (Нижнекамск) – Иртыш (Омск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Котик, 86.