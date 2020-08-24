Михайлов останется в совете директоров «Спартака»

Несмотря на уход с поста заместителя председателя совета директоров «Спартака», Сергей Михайлов останется в клубе.

63-летний функционер продолжит работать в совете директоров «Спартака».

«Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаeтся в совете директоров «Спартака», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.