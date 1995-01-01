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    Михайлов останется в совете директоров «Спартака»

    Несмотря на уход с поста заместителя председателя совета директоров «Спартака», Сергей Михайлов останется в клубе.

    63-летний функционер продолжит работать в совете директоров «Спартака».

    «Михайлов не будет заниматься операционной деятельностью клуба, но остаeтся в совете директоров «Спартака», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • Михайлов был вице-президентом «Спартака» с мая 2019 года.
    • В клубе он работает с 2004 года.
    • По итогам четырех туров столичная команда занимает второе место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 5 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +2844

      serhio80 1 час назад

      У свиноматки твоей хрюкан вонючий) Борат, ну ты понял что тебе адресовано, шалава вокальная, иди работай уже, даже бомжи тебя не хотят покупать

      2
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      Рейтинг: +6279

      Борат 1 час назад

      Очень стыдно за рылов !
      Хрюканы вонючие !
      Гыгы

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