Михайлов покинул пост вице-президента «Спартака»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов покинул занимаемый пост.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.