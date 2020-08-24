Михайлов покинул пост вице-президента «Спартака»

Ну , а где же алармобораты с воплями - " все бегут из Спартака , позор " ))))))))))))))))))))
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов покинул занимаемый пост.
«ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
- Михайлов был вице-президентом «Спартака» с мая 2019 года.
- В клубе он работает с 2004 года.
- По итогам четырех туров столичная команда занимает второе место в РПЛ.