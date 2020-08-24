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    Михайлов покинул пост вице-президента «Спартака»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов покинул занимаемый пост.

    «ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    • Михайлов был вице-президентом «Спартака» с мая 2019 года.
    • В клубе он работает с 2004 года.
    • По итогам четырех туров столичная команда занимает второе место в РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7637

      Persona_non_Grata 9 минут назад

      Ну , а где же алармобораты с воплями - " все бегут из Спартака , позор " ))))))))))))))))))))

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