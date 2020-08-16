«Лига фермеров». Мбаппе поаплодировал «Лиону» и набрал более 533 тысяч лайков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Лиона» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Предположительно, он высмеял недооценку Лиги 1.
«Лига фермеров», – написал Мбаппе заглавными буквами, добавив аплодисменты.
- «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
- В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
- «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
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Источник: твиттер Килиана Мбаппе