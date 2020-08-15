«Лига фермеров». Мбаппе поаплодировал «Лиону» и набрал более 533 тысяч лайков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Лиона» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Предположительно, он высмеял недооценку Лиги 1.

«Лига фермеров», – написал Мбаппе заглавными буквами, добавив аплодисменты.