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    «Лига фермеров». Мбаппе поаплодировал «Лиону» и набрал более 533 тысяч лайков

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Лиона» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Предположительно, он высмеял недооценку Лиги 1.

    «Лига фермеров», – написал Мбаппе заглавными буквами, добавив аплодисменты.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Mr.Boombastic 1 час назад

      Да согласен, недооценивают Лигу 1,просто ПСЖ на порядок круче всех,но все остальные не хуже клубов АПЛ или ЛА лиги

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