Месси – лучший игрок прошлого сезона Примеры по шести показателям

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом прошлого сезона чемпионата Испании сразу по шести показателям. Например, он стал лучшим бомбардиром с 25 голами.

Также он отдал больше всех голевых пасов (21), создал больше всего моментов (89), стал лидером по удачным обводкам (182), по голам со штрафных (пять), по хет-трикам (три).