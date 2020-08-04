Месси – лучший игрок прошлого сезона Примеры по шести показателям

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом прошлого сезона чемпионата Испании сразу по шести показателям. Например, он стал лучшим бомбардиром с 25 голами.
Также он отдал больше всех голевых пасов (21), создал больше всего моментов (89), стал лидером по удачным обводкам (182), по голам со штрафных (пять), по хет-трикам (три).
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Команда продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов.
- Новый сезон Примеры стартует в сентябре.
Источник: Бомбардир.ру