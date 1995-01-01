Следующий сезон Серии А пройдет с 19 сентября по 23 мая

Утверждены даты старта и завершения Серии А сезона-2020/21.
По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.
Планируется небольшой перерыв во время рождественских праздников, который закончится 3 января.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Утверждены даты старта и завершения Серии А сезона-2020/21.
По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.
Планируется небольшой перерыв во время рождественских праздников, который закончится 3 января.