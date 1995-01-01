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    Следующий сезон Серии А пройдет с 19 сентября по 23 мая

    Утверждены даты старта и завершения Серии А сезона-2020/21.

    По информации Football Italia, чемпионат начнется 19 сентября и продлится до 23 мая.

    Планируется небольшой перерыв во время рождественских праздников, который закончится 3 января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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