Роналду: «Скудетто далось нелегко. Вперед, за моим третьим титулом Серии А»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 38-го тура Серии А против «Ромы» (1:3) подвел итоги сезона. Португалец уже настроен на следующий скудетто.

«Счастлив взять с «Ювентусом» два из его девяти подряд титулов. Это было нелегко.

Благодаря таланту, преданности делу и упорной работе можно достигать своих целей и становиться лучше. Вперед, за моим третьим скудетто!» – написал Роналду.

«Ювентус» проиграл три матча из последних четырех.

Роналду выступает в Турине с 2018 года.

Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».