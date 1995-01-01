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    Роналду: «Скудетто далось нелегко. Вперед, за моим третьим титулом Серии А»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 38-го тура Серии А против «Ромы» (1:3) подвел итоги сезона. Португалец уже настроен на следующий скудетто.

    «Счастлив взять с «Ювентусом» два из его девяти подряд титулов. Это было нелегко.

    Благодаря таланту, преданности делу и упорной работе можно достигать своих целей и становиться лучше. Вперед, за моим третьим скудетто!» – написал Роналду.

    • «Ювентус» проиграл три матча из последних четырех.
    • Роналду выступает в Турине с 2018 года.
    • Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

    text

    Публикация от text (@cristiano) 1 Авг 2020 в 3:49 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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