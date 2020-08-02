Роналду: «Скудетто далось нелегко. Вперед, за моим третьим титулом Серии А»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 38-го тура Серии А против «Ромы» (1:3) подвел итоги сезона. Португалец уже настроен на следующий скудетто.
«Счастлив взять с «Ювентусом» два из его девяти подряд титулов. Это было нелегко.
Благодаря таланту, преданности делу и упорной работе можно достигать своих целей и становиться лучше. Вперед, за моим третьим скудетто!» – написал Роналду.
- «Ювентус» проиграл три матча из последних четырех.
- Роналду выступает в Турине с 2018 года.
- Португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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Источник: инстаграм Криштиану Роналду