Начиная с сезона-2015/16, главный судья Энтони Тэйлор отработал на трех финалах английских кубков. Во всех «Арсенал» победил «Челси».

В 2015 году «Арсенал» победил в Суперкубке со счетом 1:0, в 2017 – в Кубке Англии со счетом 2:1. Накануне же при Тэйлоре «Арсенал» взял еще один Кубок Англии.