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    Последние три кубковых английских финала судьи Тэйлора – три победы «Арсенала» над «Челси»

    Начиная с сезона-2015/16, главный судья Энтони Тэйлор отработал на трех финалах английских кубков. Во всех «Арсенал» победил «Челси».

    В 2015 году «Арсенал» победил в Суперкубке со счетом 1:0, в 2017 – в Кубке Англии со счетом 2:1. Накануне же при Тэйлоре «Арсенал» взял еще один Кубок Англии.

    • «Арсенал» взял 14-й Кубок Англии.
    • В матче 2020 года «Челси» вел по ходу встречи.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      injeste.kictads 41 минуту назад

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      Рейтинг: +13

      lavipas 59 минут назад

      Вторая жетая показаная Ковачичу - весьма сомнительное решение. 17-метровый штрафной не поставленный на последних минутах - тоже. Вот только Челси проиграл не из за Тейлора, а потому, что решил, что каждый тайм длится 15 минут, вместо 45. Тут даже череда травм, приключившихся с Челси в этом матче, не может быть оправданием настолько беззубой игры.

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