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Начиная с сезона-2015/16, главный судья Энтони Тэйлор отработал на трех финалах английских кубков. Во всех «Арсенал» победил «Челси».
В 2015 году «Арсенал» победил в Суперкубке со счетом 1:0, в 2017 – в Кубке Англии со счетом 2:1. Накануне же при Тэйлоре «Арсенал» взял еще один Кубок Англии.
- «Арсенал» взял 14-й Кубок Англии.
- В матче 2020 года «Челси» вел по ходу встречи.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.