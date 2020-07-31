Ван Гаал: «Не один игрок признавался мне, что он гей. Футболисты-геи обычно более креативны»

очевидно, хряки с ним общались по своей голландской линии, плакались, признавались, похрюкивали, просили возглавить спартак.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и других команд Луи ван Гаал не скрывает, что работал с игроками-геями. Голландец раскрыл их достоинство на поле.
«Не один футболист признавался мне, что является геем. Таких игроков я хочу защитить.
Я бы предостерег игроков-геев от каминг-аута. Для этого нужно мужество, силы. Футбольное сообщество, внешний мир считают нетрадиционную ориентацию проблемой.
Как игроки геи обычно более креативны. Это очень ценится. Однако сейчас в футболе не очень много геев», – сказал ван Гаал Gaykrant.
- Голландец не тренирует с 2016 года, когда покинул «Манчестер Юнайтед».
- Ван Гаал брал Лигу чемпионов с «Аяксом».
- Со сборной Нидерландов он взял бронзу чемпионата мира-2014.