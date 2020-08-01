Ван Гаал: «Не один игрок признавался мне, что он гей. Футболисты-геи обычно более креативны»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и других команд Луи ван Гаал не скрывает, что работал с игроками-геями. Голландец раскрыл их достоинство на поле.

«Не один футболист признавался мне, что является геем. Таких игроков я хочу защитить.

Я бы предостерег игроков-геев от каминг-аута. Для этого нужно мужество, силы. Футбольное сообщество, внешний мир считают нетрадиционную ориентацию проблемой.

Как игроки геи обычно более креативны. Это очень ценится. Однако сейчас в футболе не очень много геев», – сказал ван Гаал Gaykrant.