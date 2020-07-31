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    Ван Гаал: «Не один игрок признавался мне, что он гей. Футболисты-геи обычно более креативны»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и других команд Луи ван Гаал не скрывает, что работал с игроками-геями. Голландец раскрыл их достоинство на поле.

    «Не один футболист признавался мне, что является геем. Таких игроков я хочу защитить.

    Я бы предостерег игроков-геев от каминг-аута. Для этого нужно мужество, силы. Футбольное сообщество, внешний мир считают нетрадиционную ориентацию проблемой.

    Как игроки геи обычно более креативны. Это очень ценится. Однако сейчас в футболе не очень много геев», – сказал ван Гаал Gaykrant.

    • Голландец не тренирует с 2016 года, когда покинул «Манчестер Юнайтед».
    • Ван Гаал брал Лигу чемпионов с «Аяксом».
    • Со сборной Нидерландов он взял бронзу чемпионата мира-2014.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gaykrant

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5196

      alarm 8 минут назад

      очевидно, хряки с ним общались по своей голландской линии, плакались, признавались, похрюкивали, просили возглавить спартак.

      1
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      Рейтинг: +643

      elessar arnor 12 минут назад

      жаль, что Дзюбу не тренировал..

      0
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      Рейтинг: +443

      Armani nn 37 минут назад

      А ван Гаал походу сам не чист на задок, раз к нему приходят делятся

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