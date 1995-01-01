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    ФИФА – об уголовном деле в отношении Инфантино: «Как и всегда, мы будем в полной мере сотрудничать со следствием»

    ФИФА выпустила заявление в связи с возбуждением уголовного дела в отношении президента организации Джанни Инфантино. Его будет расследовать Специальный прокурор Швейцарии.

    «Мы признаем решение Спецпрокурора начать расследование по поводу встреч Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Наша организация, включая президента, будет в полной мере сотрудничать со следствием, как и всегда», – написала ФИФА.

    • Функционера подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями.
    • Он проводил секретные встречи с бывшим генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА.
    • Лаубер и Инфантино не считают, что делали что-то противозаконное.

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    Источник: ФИФА

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3094

      KPCCSPB 2 часа назад

      Да уж, они вечно такие правильные, а у самих что только не происходит..

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