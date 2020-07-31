ФИФА – об уголовном деле в отношении Инфантино: «Как и всегда, мы будем в полной мере сотрудничать со следствием»

ФИФА выпустила заявление в связи с возбуждением уголовного дела в отношении президента организации Джанни Инфантино. Его будет расследовать Специальный прокурор Швейцарии.
«Мы признаем решение Спецпрокурора начать расследование по поводу встреч Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Наша организация, включая президента, будет в полной мере сотрудничать со следствием, как и всегда», – написала ФИФА.
- Функционера подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями.
- Он проводил секретные встречи с бывшим генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА.
- Лаубер и Инфантино не считают, что делали что-то противозаконное.
Источник: ФИФА