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    Матч «Барселона» – «Наполи» может пройти на нейтральном стадионе из-за коронавируса

    УЕФА планирует провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» за пределами Барселоны.

    По информации RAC1, в УЕФА опасаются угрозы распространения коронавируса. Союз обратился по этому вопросу в министерство здравоохранения, от которого зависит проведение матча в Каталонии. Если в министерстве решат, что проведение матча грозит безопасности футболистов, игра будет перенесена на нейтральное поле.

    Матч должен пройти 8 августа. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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    Источник: RAC1

    RAC1 – главная радиостанция Каталонии. Аудитория в твиттере – более 290 тысяч подписчиков.

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