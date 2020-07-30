Матч «Барселона» – «Наполи» может пройти на нейтральном стадионе из-за коронавируса

УЕФА планирует провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» за пределами Барселоны.
По информации RAC1, в УЕФА опасаются угрозы распространения коронавируса. Союз обратился по этому вопросу в министерство здравоохранения, от которого зависит проведение матча в Каталонии. Если в министерстве решат, что проведение матча грозит безопасности футболистов, игра будет перенесена на нейтральное поле.
Матч должен пройти 8 августа. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Источник: RAC1
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