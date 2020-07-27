Себастьян Хенесс возглавил «Хоффенхайм». Это племянник экс-президента «Баварии»

«Хоффенхайм» объявил о назначении Себастьяна Хенесса на пост главного тренера.
38-летний специалист возглавил команду вместо уволенного в начале июня Альфреда Шройдера.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.
- Себастьян Хенесс – племянник бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса.
- Ранее он тренировал дубль мюнхенской команды.
- «Хоффенхайм» финишировал в Бундеслиге на шестом месте.
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Источник: Официальный твиттер «Хоффенхайма»