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    Себастьян Хенесс возглавил «Хоффенхайм». Это племянник экс-президента «Баварии»

    «Хоффенхайм» объявил о назначении Себастьяна Хенесса на пост главного тренера.

    38-летний специалист возглавил команду вместо уволенного в начале июня Альфреда Шройдера.

    Стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.

    • Себастьян Хенесс – племянник бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса.
    • Ранее он тренировал дубль мюнхенской команды.
    • «Хоффенхайм» финишировал в Бундеслиге на шестом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Хоффенхайма»

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