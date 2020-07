Себастьян Хенесс возглавил «Хоффенхайм». Это племянник экс-президента «Баварии»

«Хоффенхайм» объявил о назначении Себастьяна Хенесса на пост главного тренера.

38-летний специалист возглавил команду вместо уволенного в начале июня Альфреда Шройдера.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.

