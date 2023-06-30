Себастьян Хенесс возглавил «Хоффенхайм». Это племянник экс-президента «Баварии»

«Хоффенхайм» объявил о назначении Себастьяна Хенесса на пост главного тренера.
38-летний специалист возглавил команду вместо уволенного в начале июня Альфреда Шройдера.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.
- Себастьян Хенесс – племянник бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса.
- Ранее он тренировал дубль мюнхенской команды.
- «Хоффенхайм» финишировал в Бундеслиге на шестом месте.
Sebastian #Hoeneß to be appointed #TSG Manager #TSG Hoffenheim will be managed by Sebastian Hoeneß. The 38-year-old moves to Kraichgau from @FCBayern II and will sign a contract until 30th June 2023. pic.twitter.com/O7I2l41cVI— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) July 27, 2020