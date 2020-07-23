Журналист Андронов: «Луческу появился на базе киевского «Динамо». Скоро объявят»

Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ» Алексей Андронов сообщил о появлении тренера Мирчи Луческу на тренировочной базе киевского «Динамо».

«Луческу на базе «Динамо» в Конча-Заспе. Скоро объявят. Остановите глобус, я сойду, пожалуй», – написал Андронов в телеграме.

На прошлой неделе «Динамо» объявило об увольнении с поста главного тренера Алексея Михайличенко.