Журналист Андронов: «Луческу появился на базе киевского «Динамо». Скоро объявят»

Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ» Алексей Андронов сообщил о появлении тренера Мирчи Луческу на тренировочной базе киевского «Динамо».
«Луческу на базе «Динамо» в Конча-Заспе. Скоро объявят. Остановите глобус, я сойду, пожалуй», – написал Андронов в телеграме.
На прошлой неделе «Динамо» объявило об увольнении с поста главного тренера Алексея Михайличенко.
- Румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер».
- «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от донецкого клуба на 23 очка.
- Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
Источник: Телеграм-канал Алексея Андронова
Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ», работал пресс-атташе сборной России. В 2011 и 2012 годах признавался лучшим комментатором России по версии зрителей. Аудитория в телеграме - более 8 тысяч подписчиков.