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    Журналист Андронов: «Луческу появился на базе киевского «Динамо». Скоро объявят»

    Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ» Алексей Андронов сообщил о появлении тренера Мирчи Луческу на тренировочной базе киевского «Динамо».

    «Луческу на базе «Динамо» в Конча-Заспе. Скоро объявят. Остановите глобус, я сойду, пожалуй», – написал Андронов в телеграме.

    На прошлой неделе «Динамо» объявило об увольнении с поста главного тренера Алексея Михайличенко.

    • Румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер».
    • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от донецкого клуба на 23 очка.
    • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Алексея Андронова

    Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ», работал пресс-атташе сборной России. В 2011 и 2012 годах признавался лучшим комментатором России по версии зрителей. Аудитория в телеграме - более 8 тысяч подписчиков.

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