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  • Глава Ла Лиги Тебас – о деле «Манчестер Сити»: «CAS не соответствует стандартам арбитража»

Глава Ла Лиги Тебас – о деле «Манчестер Сити»: «CAS не соответствует стандартам арбитража»

13 июля 2020, 19:48
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

«Нам нужно проанализировать, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария – страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам», – сказал Тебас.

  • Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год.
  • Помимо отмены дисквалификации CAS сократил штраф для «Сити» с 30 до 10 миллионов евро.

«Манчестер Сити» поприветствовал решение CAS отменить дисквалификацию команды в еврокубках

Источник: Goal.com
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (1)
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Cules2013
1594666180
ну ясен хрен, что Тебас негодует. Испании, (в данном случае, Реалу) - это невыгодно. Хотя бы в свете того, что теперь им Стерлинга считай что не видать. Да и в ответке в ЛЧ команда Пепа могла бы морально просесть из-за негативного решения, ан-нет.
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