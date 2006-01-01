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    Глава Ла Лиги Тебас – о деле «Манчестер Сити»: «CAS не соответствует стандартам арбитража»

    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас остался недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

    «Нам нужно проанализировать, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария – страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам», – сказал Тебас.

    • Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год.
    • Помимо отмены дисквалификации CAS сократил штраф для «Сити» с 30 до 10 миллионов евро.

    «Манчестер Сити» поприветствовал решение CAS отменить дисквалификацию команды в еврокубках

    Источник: Goal.com

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