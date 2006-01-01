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    Бензема стал первым игроком Примеры, забившим и ассистировавшим во всех месяцах года

    В игре 35-го тура «Реал» принимает «Алавес».

    На 11-й минуте форвард Карим Бензема открыл счет, забив пенальти, на 50-й француз отдал голевой пас на Марко Асенсио. Бензема – первый игрок в истории Ла Лиги, который забил гол и сделал ассист во всех 12 месяцах года.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забивал и ассистировал в 11 из 12 месяцев года – у аргентинца пока нет голов в июле.

    • Бензема в этом розыгрыше Примеры забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач в 34 матчах.
    • «Реал» возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Твиттер Алексиса Тамайо

    Журналист Onda Sero, ESPN и AS. Аудитория подписчиков в твиттере - 3 миллиона человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1406

      FENIX-SL 1 час назад

      красава
      доказывает что не зря столько лет в клубе
      и доказывает делом

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