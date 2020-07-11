Бензема стал первым игроком Примеры, забившим и ассистировавшим во всех месяцах года

В игре 35-го тура «Реал» принимает «Алавес».

На 11-й минуте форвард Карим Бензема открыл счет, забив пенальти, на 50-й француз отдал голевой пас на Марко Асенсио. Бензема – первый игрок в истории Ла Лиги, который забил гол и сделал ассист во всех 12 месяцах года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забивал и ассистировал в 11 из 12 месяцев года – у аргентинца пока нет голов в июле.