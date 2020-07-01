«Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси

«Бавария» объявила о трансфере защитника «ПСЖ» Танги Куасси.

18-летний футболист провел за основной состав парижан 13 матчей и забил три мяча.

Танги подписал с «Баварией» соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

«Мы очень рады, что смогли привезти Танги Куасси в «Баварию». По нашему мнению, он один из самых больших талантов в Европе. Его лучшая позиция – центральный защитники, но он может закрыть несколько позиций. Мы уверены, что у него будет отличная карьера в Мюнхене и он усилит нашу команду», – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.