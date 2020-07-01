Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Бавария» подписала защитника «ПСЖ» Куасси

    «Бавария» объявила о трансфере защитника «ПСЖ» Танги Куасси.

    18-летний футболист провел за основной состав парижан 13 матчей и забил три мяча.

    Танги подписал с «Баварией» соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

    «Мы очень рады, что смогли привезти Танги Куасси в «Баварию». По нашему мнению, он один из самых больших талантов в Европе. Его лучшая позиция – центральный защитники, но он может закрыть несколько позиций. Мы уверены, что у него будет отличная карьера в Мюнхене и он усилит нашу команду», – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru