Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, покупающего мячи для детских домов

И мальчик молодец и Дзюба молодец!
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к пятикласснику из Челябинска Савве Ярыгину, который собирает макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить футбольные мячи сверстникам из детских домов.
Дзюба пригласил мальчика на ближайший матч сборной, а также пообещал ему подарить футболку.
Савва Ярыгин – очень добрый парень из Челябинска. Он сдаeт макулатуру. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов. Мальчик любит футбол. Его кумиры – Роналду и Дзюба.#СборнаяРоссии восхищается поступком Саввы и приглашает его на ближайший матч. pic.twitter.com/vbm93AuYrY— Сборная России (@TeamRussia) June 30, 2020