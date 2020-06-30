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    Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, покупающего мячи для детских домов

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к пятикласснику из Челябинска Савве Ярыгину, который собирает макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить футбольные мячи сверстникам из детских домов.

    Дзюба пригласил мальчика на ближайший матч сборной, а также пообещал ему подарить футболку.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1433

      FRZZ 19 минут назад

      И мальчик молодец и Дзюба молодец!

      0
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      Рейтинг: +868

      valkam72 1 час назад

      Фуууууу. Тсюбаа... Какая отвратительная рожаааа...

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