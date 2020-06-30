Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, покупающего мячи для детских домов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к пятикласснику из Челябинска Савве Ярыгину, который собирает макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить футбольные мячи сверстникам из детских домов.

Дзюба пригласил мальчика на ближайший матч сборной, а также пообещал ему подарить футболку.