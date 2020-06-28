Артур прилетел в Турин для прохождения медосмотра для «Ювентуса»

Полузащитник «Барселоны» Артур прибыл в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для «Ювентуса». Видео доступно ниже.

Планируется, что бразилец подпишет пятилетний контракт. На рынке игрок стоит 56 миллионов евро.

Артур попросит «Барселону» дать ему возможность не играть за нее в августовском матче (-ах) Лиги чемпионов.

Артур отправился в Турин после матча 32-го тура Примеры против «Сельты» (2:2).

Сообщалось, что из «Ювентуса» в «Барселону» перейдет Миралем Пьянич .

. «Ювентус» лидирует в Серии А.