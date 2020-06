«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

«Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщает официальный твиттер клуба.

Детали сделки и условия личного контракта 25-летнего футболиста бергамцы не разглашают.

По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за аренду хорвата и 15 миллионов за права на него.

#SuperMario resta con noi!Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!Mario #Pašalić stays with us!Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo pic.twitter.com/6sHQhzjNSi