«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

«Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщает официальный твиттер клуба.

Детали сделки и условия личного контракта 25-летнего футболиста бергамцы не разглашают.

По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за аренду хорвата и 15 миллионов за права на него.

Пашалич выступает за «Аталанту» с июля 2018 года.

За этот период игрок провел 75 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

В сезоне-2017/18 хавбек играл за «Спартак».