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    «Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

    «Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщает официальный твиттер клуба.

    Детали сделки и условия личного контракта 25-летнего футболиста бергамцы не разглашают.

    По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за аренду хорвата и 15 миллионов за права на него.

    • Пашалич выступает за «Аталанту» с июля 2018 года.
    • За этот период игрок провел 75 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
    • В сезоне-2017/18 хавбек играл за «Спартак».

    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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