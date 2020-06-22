«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

«Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника «Челси» Марио Пашалича, сообщает официальный твиттер клуба.
Детали сделки и условия личного контракта 25-летнего футболиста бергамцы не разглашают.
По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил 2,5 миллиона евро за аренду хорвата и 15 миллионов за права на него.
- Пашалич выступает за «Аталанту» с июля 2018 года.
- За этот период игрок провел 75 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
- В сезоне-2017/18 хавбек играл за «Спартак».
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Источник: Официальный твиттер «Аталанты»