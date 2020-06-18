«Рома» остаток сезона будет играть в футболках с антирасистской нашивкой

«Рома» присоединится к акции в поддержку чернокожего населения планеты.

Игроки клуба будут все оставшиеся 12 матчей играть в футболках с нашивкой Black Lives Matter. Первая из игр пройдет 24 июня с «Сампдорией».

Футболки с каждой из 12 встреч будут проданы на аукционе, а вырученные средства перечислены известным антирасистским организациям.

Ранее акцию Black Lives Matter поддержали игроки АПЛ.

Сериа А возобновляется 20 июня.

«Рома» занимает в турнирной таблице пятое место.