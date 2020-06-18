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    «Рома» остаток сезона будет играть в футболках с антирасистской нашивкой

    «Рома» присоединится к акции в поддержку чернокожего населения планеты.

    Игроки клуба будут все оставшиеся 12 матчей играть в футболках с нашивкой Black Lives Matter. Первая из игр пройдет 24 июня с «Сампдорией».

    Футболки с каждой из 12 встреч будут проданы на аукционе, а вырученные средства перечислены известным антирасистским организациям.

    Ранее акцию Black Lives Matter поддержали игроки АПЛ.

    • Сериа А возобновляется 20 июня.
    • «Рома» занимает в турнирной таблице пятое место.

    Источник: Твиттер «Ромы»

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