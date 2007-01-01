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    «Ювентус» при Роналду второй раз подряд не выиграл Кубок Италии. Без него команда побеждала четыре года подряд

    В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» уступил «Наполи» в серии пенальти.

    Таким образом, туринская команда после четырeх подряд побед в турнире второй год не берет трофей.

    «Юве» ни разу не выиграл Кубок после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду. В прошлом сезоне они вылетели в 1/4 финала от «Аталанты» (0:3).

    • Португалец перебрался в итальянский гранд летом 2018 года за 117 миллионов евро.
    • После возобновления сезона 35-летнему форварду не удалось забить ни одного гола.

    Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      tulala1977 3 минуты назад

      а может при Сарри?

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      Рейтинг: +2803

      solodealer 1 час назад

      Всегда и во все времена самые сильные и умелые несли оновную ответственность как за победы (им все лавры), так и за поражения (им все помои))))
      Никто , случайно, не заметил...ОСТАЛЬНЫХ ШТУК 15-17 ФУТБОЛИСТОВ ЮВЕ, КОТОРЫЕ ТАК ЖЕ, КАК И РОНАЛДУ НЕ МОГУТ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ВЗЯТЬ КУБОК?))))

      1
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      Рейтинг: +2803

      solodealer 2 часа назад

      Нашли козла отпущения...

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      Рейтинг: +3749

      Дядя Серёжа > solodealer 1 час назад

      Почему отпущения...

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      Рейтинг: +2803

      solodealer > Дядя Серёжа 1 час назад

      Понимаю Ваш намёк на созвучие))) Но... думаю, что "опустить" Роналду уже ни у кого не получится. А вот ОТПУСТИТЬ...возможно.
      Им, вроде, Челси интересовался?
      "...КО- в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню...")+

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      Рейтинг: +3749

      Дядя Серёжа > solodealer 23 минуты назад

      Типа пора Роналду в Египте играть?

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