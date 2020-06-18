«Ювентус» при Роналду второй раз подряд не выиграл Кубок Италии. Без него команда побеждала четыре года подряд

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» уступил «Наполи» в серии пенальти.

Таким образом, туринская команда после четырeх подряд побед в турнире второй год не берет трофей.

«Юве» ни разу не выиграл Кубок после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду. В прошлом сезоне они вылетели в 1/4 финала от «Аталанты» (0:3).

Португалец перебрался в итальянский гранд летом 2018 года за 117 миллионов евро.

После возобновления сезона 35-летнему форварду не удалось забить ни одного гола.

Кубок Италии. «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус», это первый трофей Гаттузо-тренера