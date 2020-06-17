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    Bild: защитник «ПСЖ» Куасси бесплатно перейдет в «Баварию»

    «Бавария» выиграла борьбу за 18-летнего защитника «ПСЖ» Танги Куасси, сообщает Bild.

    У футболиста заканчивается срок контракта с парижским клубом, поэтому он перейдет в «Баварию» свободным агентом. На Куасси также претендовал «РБ Лейпциг».

    Французский защитник – уже второй бесплатный трансфер мюнхенцев в этом году. Ранее чемпионы Германии подписали голкипера Александра Нюбеля, у которого истекает контракт с «Шальке».

    • Куасси провел в этом сезоне шесть игр, забив два мяча.
    • Рыночная стоимость француза – 11 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    17.06.2020 15:29
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